Andreas Bourani live in Tettnang

Der Senkrechtstarter des Jahres 2011 eröffnet am 27. Juli das Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air

Popstar Andreas Bourani tritt am Donnerstag, 27. Juli, beim Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air in Tettnang auf. Beginn ist um 20 Uhr. Das gibt der Veranstalter Koko Entertainment bekannt. Ab sofort sind Karten erhältlich.

Drei Jahre vergingen nach der Veröffentlichung des ersten Albums von Andreas Bourani, bis 2014 der Nachfolger "HEY!" folgte. Dafür schrieb Bourani Songs, die mit Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit berühren. Wohl auch, weil sie nicht nur die guten Momente des Lebens feiern.

Von außen schien alles perfekt: Ein Debut-Album „Staub und Fantasie“, das es 2011 zu weitaus mehr als einem Achtungserfolg brachte. Die erste Single „Nur in meinem Kopf“ wurde zum Hit, einer der meist gespielten Songs des Jahres im Radio und für mehr als 150 000 verkaufte Exemplare mit Gold ausgezeichnet. TV Auftritte, Tour-Termine, die weiteren Singles „Wunder“ und „Eisberg“: für den gebürtigen Augsburger ging's steil bergauf.

Was dann kam: Die Songs auf „HEY!“ sind der Spiegel dafür. Dafür, dass Prozesse, egal ob persönlich oder künstlerisch, manchmal von Zweifeln begleitet werden, auch in Rückschau auf das bisher Erreichte. Die 13 Lieder strotzen aber auch vor Intensität. Da ist der Befreiungsschlag auf Songs wie „Wieder am Leben“, wo es heißt: „Ich nehm’ die Kisten voll mit alten Plänen, ich schmeiß sie weg, alles muss raus. Schüttel den Staub aus meinem Jacket und seh fast wieder wie ein Lebewesen aus. Meine Dämonen bin ich los, ich komm voran mit jedem kleinen Schritt. Und die Welt wird wieder groß, ich spring auf und dreh mich mit“.

Die weiteren Künstler des Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air sind die Beginner (28. Juli), Helge Schneider (29. Juli) und Mark Forster (30. Juli).

Karten für das Konzert von Andreas Bourani kosten 48,80 Euro. Erhältlich sind sie ab sofort unter Telefon 08 00/9 99 17 77 sowie unter ticket.suedkurier.de und www.reservix.de.