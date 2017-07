Tettnang Andreas Bourani bietet in Tettnang mehr als Herzschmerz

Andreas Bourani gibt beim Schlossgarten Open-Air Tettnang ermutigende Worte mit auf den Weg – und singen kann er sowieso.

Er macht den Anfang, wie er bereits vor sechs Jahren den Anfang seiner Karriere machte: Andreas Bourani wählt "Nur in meinem Kopf", um das Schlossgarten Open-Air in Tettnang zu eröffnen. Von dem großen Jungen mit Afro-Lockenkopf, der mit diesem Titel endlich den Durchbruch schaffte, ist heute wenig übrig. Stattdessen steht ein erwachsener Mann auf der Bühne und singt tiefgründig von Liebe, Herzschmerz, Momenten der Auszeit und belastendem Perfektionismus. Und das so inbrünstig, dass nicht einmal der Regen sich traut, dieses traute Stelldichein des Augsburgers mit seinen rund 3000 Zuhörern zu stören.

Er hat schon Hymnen geschrieben und mit "Auf uns" wortwörtlich Stadien gefüllt, doch im kuscheligen Rahmen des Schlossgarten Open-Airs zeigt sich Bouranis wahres Talent: Es ist nicht nur die Stimme, die er zweifelsohne beherrscht. Es sind die Botschaften. Und die sind besonders verpackt in den Titeln, die nur selten aus dem Radio schallen. Ecken und Kanten sind weniger das Ding des 33-Jährigen als vielmehr, den Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. So sagt er: "Es ist höchste Zeit, mit sich selbst Freundschaft zu schließen", und stimmt "Hey" an mit Zeilen wie "Sei nicht so hart zu dir selbst". Ein Appell, den viele mitsingen wie beinahe jedes seiner Lieder. Und da reicht es teils schon, wenn Bourani ein "Dam, dam, dam, dam" anstimmt wie bei "Auf anderen Wegen".

Andreas Bourani und Herzschmerz gehören scheinbar zusammen, denn viele seiner Lieder handeln von Beziehungen, besonders von endenden Beziehungen. Doch Bourani trällert so entspannt von Abschied und Neuanfang, dass es mehr ein sanftes leises "Tschüss, war schön" ist als ein verbittertes "Auf Nimmer-Wiedersehen". Ist das noch Herzschmerz? Und auch ohne Partner trifft Bourani die richtigen Töne, bei "Sein" geht es nur um ihn und diesen Moment. Es ist die letzte von drei Zugaben und es wird ruhiger im Schlossgarten – "wir können jetzt auch nicht schlafen", dieses Lied soll das Publikum ins Bett begleiten. Bourani erzählt vorab von einem entspannten Tag in den Bergen, von denen er bis auf den Bodensee habe schauen können, und dass er an seinem Wohnort Berlin genau diesen Moment vermisste. Zeilen wie "Wenn keiner von Milliarden Steinen einem anderen gleicht/Warum hab ich dann Zweifel an meiner Einzigartigkeit" ermutigen das Publikum einmal mehr, für sich einzustehen. Und bei sich zu sein: Damit Tettnang mit ihm genau so einen Moment erleben kann, sollen alle mal das Handy in die Tasche stecken – "es müsste eigentlich eh der Akku leer sein". Und selbst diejenigen, die beinahe das gesamte Konzert mitgefilmt haben, stecken ihr Smartphone weg. Vielleicht nehmen sie sogar ihren Nebenmann in den Arm und setzen damit die Menschlichkeit um, von der Bourani in "Astronaut" singt.

Deutsche Texte zum Mitsingen und Mitfühlen sind es auch, die Bourani sich ins Vorprogramm geholt hat. Gleich zwei Mädels konnten auf seiner Bühne ein neues Publikum erobern: Erst sang Marie Bothmer, dann Alina. Beide zeigten eine Musik, wie sie auch von Bourani selbst stammen könnte: Entspannter, kraftvoller Pop mit eigenen Texten. Die gebürtig aus Waldshut-Tiengen stammende Alina stimmte dabei schon auf die Themen des Abends ein: Herzschmerz und Ermutigung. Im einen Moment singt sie ein Lied ihres kommenden Debütalbums, das vom Alleinsein handelt und noch weh tue. Und im anderen Moment befolgt sie einen Rat ihres Vaters und verwandelt sich in einen starken Titan. Hey, diese Mischung kennen wir doch!