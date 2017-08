Tettnang/Friedrichshafen Amtsgericht: Auf Gerüchte folgen Schläge

Wegen Nötigung und Körperverletzung hat das Amtsgericht Tettnang zwei junge Männer zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Die Richterin setzte Strafen auf Bewährung aus.

Zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilte Richterin Heike Jakob zwei 28 und 24 Jahre alte Männer. Sie war der Überzeugung, dass sich beide in der Tatnacht gewaltsam Zutritt zu einer fremden Wohnung verschafft hatten, womit der Tatbestand der Nötigung erfüllt war. Dort kam es durch beide Angeklagten nachweislich zu mehreren Fällen von Körperverletzung sowie schwerer Körperverletzung. Die Richterin setzte die Strafe für drei Jahre zur Bewährung aus. Zusätzlich wurden beide Angeklagte zu einer Geldstrafe verurteilt, die sie in Raten an den Bewährungshilfeverein in Ravensburg zu zahlen haben. Das Gericht blieb mit seinem Urteil knapp unter der Forderung des Leitenden Staatsanwalts Peter Spieler, der eine höhere Geldstrafe vorgesehen hatte.

Als sich die Nichte des 28-jährigen Angeklagten in einen anderen verliebte, gab es Stress. Ihr damaliger Freund lebte seit Jahren mit dem Angeklagten zusammen in seiner Wohnung in Friedrichshafen, als ihn dieser aufgrund anhaltender Streitigkeiten an Sylvester 2016 auf die Straße setzte. Gleichzeitig trennte sich die Frau endgültig von ihm. In seiner Ehre gekränkt, verbreitete der Verschmähte das Gerücht, der neue Liebhaber würde sowohl die Mutter des 28-Jährigen, als auch dessen Schwester, die mit dem 24-jährigen Angeklagten verheiratet ist, bedrohen und wolle diese niederstechen.

Am 2. Januar 2016, die beiden Angeklagten hatten sowohl ein paar Bier, als auch die Reste der Silvesterparty getankt, machten sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg zur damaligen Wohnung des neuen Liebhabers in Friedrichshafen, um, so gab der 24-Jährige zu Protokoll, zu reden, nicht um Stress zu machen. Nachdem der Mann die Tür einen Spalt geöffnet hatte, drängten sich die beiden stark alkoholisierten Männer mit Gewalt in die Wohnung. Der 28-Jährige rief: "Wer will hier wen abstechen?" und verpasste dem Wohnungsinhaber mit der flachen Hand eine Ohrfeige. Eine Behandlung, die er auch seiner Nichte, die sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dort aufhielt, zuteil werden ließ.

Ein zunächst völlig unbeteiligte Mitbewohner, der aufgrund einer geistigen Einschränkung ambulant betreut wird, kam aus dem gemeinsamen Wohnzimmer, um nach dem Rechten zu sehen, als ihm der 24-Jährige einen Kopfstoß verpasste. Im Verlauf einer Rangelei mit dem 28-Jährigen, bei der auch Beleidigungen flogen, nahmen sich dieser und der Mitbewohner gleichzeitig in den Schwitzkasten. Der 24-Jährige schlug ihm dann zweimal auf den Kopf, um, wie er sagte, die Situation zu beenden, nicht um sie zusätzlich anzuheizen.

"Ich möchte mich dafür entschuldigen, ich hatte zu viel getrunken", sagte er im Verlauf der Verhandlung zum Geschädigten. Die junge Frau hatte sich unterdessen mit ihrem Liebhaber in dessen Zimmer eingeschlossen, um Schlimmeres zu verhindern. Als Nichte des 28-jährigen Angeklagten machte sie bei der Verhandlung von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Freundin des Mitbewohners, die sich ebenfalls zum gemeinsamen Fernsehschauen in der Wohnung aufgehalten hatte, und die ebenfalls der Betreuung bedarf, rief die Polizei. Infolge der beiden Schläge auf den Kopf, ließ der Mitbewohner den Angeklagten los. Als er die Polizeisirenen hörte, flüchtete er zusammen mit seinem Kumpel. Der Mitbewohner erlitt eine Kopfprellung, mit der er ins Klinikum in Friedrichshafen eingeliefert wurde und die ihm noch zwei Wochen danach Schmerzen bereitete.

Dem 28-Jährigen, den das Gericht zu zwölf Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilte, hielt Richterin Jakob in der Urteilsbegründung zugute, dass er nach zehn Straftaten wie Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Fahren unter Alkoholeinfluss seit zwölf Monaten nicht mehr aufgefallen war und sich zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Kind in stabilen sozialen Verhältnissen befindet. Seine befristete Arbeitsstelle in der Nähe von Neu Ulm wurde zudem weiter verlängert. Der 24-Jährige, der sich zuvor noch nie strafbar gemacht hatte, kam mit einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe von 350 Euro davon. Er lebt zurzeit verletzungsbedingt ohne Arbeit mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern von der Sozialhilfe.