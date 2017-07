Tettnang 29-Jähriger wegen Untreue verurteilt

Wegen Untreue ist am Montag ein 29-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Tettnang zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung und 150 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.

Tettnang (rac) Als Gesellschafter eines Friseursalons im Bodenseekreis hat er seine Geschäftspartnerin in insgesamt 183 Fällen geschädigt, befand das Gericht.

Nach Verlesung aller Fälle durch Staatsanwalt Peter Witzemann ergab sich eine Gesamtsumme in Höhe von 93 608 Euro. Zwischen Januar 2015 und April 2016 habe der Angeklagte in 131 Fällen die Bareinnahmen des Friseursalons nicht wie vereinbart auf das Konto bei der Volksbank Überlingen eingezahlt, sondern zumindest teilweise in die eigene Tasche gesteckt. 52 Mal habe er Geld für seine privaten Zwecke ohne das Wissen der Geschäftspartnerin vom Konto abgehoben. "Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was zu der Zeit mit mir los war", lauteten die ersten Worte des Angeklagten, der zur Zeit arbeitslos ist.

Zur Tatzeit war er jedoch in einem festen Arbeitsverhältnis und wohnte mietfrei bei seinen Eltern. Als Grund für die Untreue gab er auf Nachfrage von Richterin Heike Jakob an, zu der Zeit spielsüchtig gewesen zu sein. Mittlerweile hat er einen Großteil der Summe zurückbezahlt, so dass sich der Schaden für die Geschäftspartnerin noch auf knapp 12 500 Euro beläuft. Damit laufende Kosten wie Miete gedeckt werden konnten, hat er im Laufe dieser Zeit immer wieder Geld auf das Konto zurückbezahlt.

Im Gesellschaftervertrag des Friseursalons steht, dass jeder der beiden Partner einen Gewinnanteil von 50 Prozent hat. Keinesfalls hälftig gestaltete sich die Arbeitsaufteilung. Während die Friseurin im Salon täglich die Haare der Kunden schnitt, war der Angeklagte laut eigener Aussage für Kleinigkeiten wie Wareneinkauf, Finanzen und Steuerberater zuständig. In dieser Hinsicht hat die Friseurin ihrem Geschäftspartner voll und ganz vertraut. "Wir kennen uns seit Kindertagen, er war für mich wie ein Bruder und ich habe ihm vertraut", sagte sie im Zeugenstand.

Selbst habe sie vom Konto noch nicht mal ihren Lohn abgehoben. "Es war vereinbart, dass das Geld auf dem Konto bleibt." Heute frage sie sich, warum sie nicht früher etwas bemerkt habe. Seit der Rückzahlung eines größeren Betrags in bar habe sie den Angeklagten nicht mehr gesehen. Der Gesellschaftervertrag läuft bis heute unverändert weiter. "Sie müssen schauen, dass er aufgehoben wird", so die dringende Empfehlung von Gerd Pokrop, Rechtsanwalt des Angeklagten. Als Zeugin geladen war außerdem die Steuerberaterin des Friseursalons, die auch den Gesellschaftervertrag aufgesetzt hat. Anhand der Bankauszüge habe sie Unstimmigkeiten festgestellt und dem Angeklagten mit einer Anzeige gedroht. Daraufhin habe er der Friseurin 13 800 Euro Bargeld gegeben. "Das hat mir eine Tante geliehen", berichtete er.

In ihrem Urteil folgte Richterin Jakob dem geforderten Strafmaß von Staatsanwalt Witzemann. "Für Sie spricht, dass Sie voll geständig sind und keine Einträge im Bundeszentralregister haben." Eine verminderte Schuldfähigkeit wegen Spielsucht sah sie nicht. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte.