Stetten Unterwegs auf der Stettener Flohmarktmeile: Kuscheln und Kruschteln gegen die Kälte

Reichlich Kitsch, Kunst und Kurioses gab es in Stetten zu entdecken. Auf der närrischen Flohmarktmeile herrschte trotz nassen Wetters eine tolle Stimmung.

Der letzte Tag der Fasnacht zeigte sich wettertechnisch von seiner eher ungemütlichen Seite – dies vermieste jedoch den zahlreichen Besuchern der närrischen Stettener Flohmarktmeile keineswegs die Stimmung. Ganz das Gegenteil war der Fall: In der einen oder anderen Ecke kuschelte man sich gegen Kälte und überschaubare Regentropfen eng aneinander und hatte dabei viel zu Lachen.

Der von der Narrengemeinschaft Hasle-Maale veranstaltete traditionelle Flohmarkt ließ auch in diesem Jahr so manches Sammlerherz höherschlagen. So wie jenes von Christine Grieser aus Fischbach: "Ich liebe diesen Markt. Hier gibt es ganz ungewöhnliche Dinge. Zudem stimmen Qualität und Preis."

Doch das sind beileibe nicht die einzigen Merkmale, die in die Waagschale fallen: Es ist vor allem die besondere Atmosphäre des kleinen Flohmarktes, die überzeugt und Jahr für Jahr Besucher von Nah und Fern anlockt. Die Stettener wissen halt, wie man feiert – selbst beim Feilschen. So herrschte beispielsweise ein riesiger Andrang am Stand des Narrenvereins: Silberne Kerzenleuchter, Gläser aus Bleikristall und filigran bemalte Suppenterrinen wechselten flugs den Besitzer. Ein paar Schritte weiter verscheuerte Roland Tausend im "Kaufhaus Weber", das im übrigen Jahr als Scheune der Familie Weber fungiert, ein altes Radio aus den 1970er-Jahren. Maria Hellbig schlug auf zwei ausrangierten Pfännchen den Takt dazu.

Aufwärmen im Rathaus

Wurde es Besuchern und Verkäufern unter den regensicheren Pavillons zu kalt, so konnte man sich im Rathaus bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee vortrefflich aufwärmen, wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde. Schließlich hängen Kruschteln und Plaudern eng zusammen. Wie beliebt der Stettener Flohmarkt ist, zeigte sich auch, als morgens beim offiziellen Start die Absperrungen durchbrochen wurden. "Der Ansturm begann um Punkt 9 Uhr", berichtet Chrisy Kammerer, Schriftführerin der Hasle-Maale. "Die Schnäppchenjäger krochen einfach unter den Absperrbändern durch."

Von Beginn an dabei ist auch Ida Reichle, die den Stettener Flohmarkt vor nunmehr 39 Jahren gemeinsam mit fünf Mitstreiterinnen ins Leben rief: "Angefangen hat alles auf dem Goisbichl", erinnert sich Reichle schmunzelnd. "Wir boten der Damenwelt Korsetts zum Kauf an. Anprobieren konnte man sie hinter aufgehängten Gardinen – wie in einer provisorischen Umkleidekabine. Allerdings war diese nicht ganz blickdicht. Auf der anderen Seite standen die Männer und haben gespickelt. Das war ein Spaß." Seither hat Ida Reichle keinen Stettener Flohmarkt versäumt. Wie schon im Jahre 1978 errichtete sie ihren Stand an altbewährter Stelle. "Damals waren wir sechs Frauen – die Einzigen auf dem Goisbichl. Mit jedem Jahr kamen mehr und mehr Stände hinzu, das Angebot wuchs." Die ursprünglich fröhliche Stimmung hat sich der närrische Flohmarkt in Stetten indes bis heute bewahrt. Vielleicht ist das der Grund, warum er in der Region so beliebt ist.