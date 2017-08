Stetten Stettener feiert seine Dorfheiligen

Die ganze Gemeinde feiert gemeinsam ihre Dorfheiligen, zu denen im Geiste auch die vielen Kuchenbäcker zählen. Knapp 50 Kuchen wurden für das Fest gespendet und genossen.

Ein Blick in die Chronik der Gemeinde Stetten zeigt es: Die alten Stettener wussten noch, dass am Patrozinium alle Arbeit ruhte. Mann feierte in Gemeinschaft die Schutzheiligen Peter und Paul. Dieser Brauch ging mit der geänderten Arbeitswelt verloren – doch wurde er in Stetten längst wieder zum Leben erweckt, vor jetzt 30 Jahren.

Die Einweihungsfeier des neuen Rathauses vor 30 Jahren war nämlich die Initialzündung für die Wiederaufnahme des alten Brauchs. Im Folgejahr wurden die Schutzheiligen Peter und Paul mit einer Messe in der katholischen Kapelle, und anschließend mit der ganzen Bürgergemeinschaft auf dem Dorfplatz gefeiert. Und der Musikverein Daisendorf-Stetten spielte dazu. Seitdem sind die Feierlichkeiten fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders.

In der vollen Kirche sang der 28 Stimmen starke Stettener Kirchenchor die Messe von Leo Delibes, unterstützt von zwölf Stimmen des Lippertsreuter Kirchenchors "Zur Lieben Frau". Diese Kooperation wird am 14. August zum Patrozinum in Lippertsreute wiederholt. Der Einzug, die Kommunion und der Auszug wurden musikalisch begleitet von Chorleiterin Brigitte Markhart an der Orgel, Markus Heinzelmann und Simone Büttner (beide Waldhorn). Markhart dirigierte anschließend die 28-köpfige Musikkapelle.

Draußen auf dem Dorfplatz gingen die Blicke dann immer wieder in den Himmel. Das Motto der letzten Tage "bloß keinen Regen" setzte sich auch hier fort. Die Organisatoren hatten Glück, Peter und Paul hielten ihre schützende Hände über ihre Gemeinde. So konnten Markus Mayr vom Sportverein und Herbert Schellinger vom Kirchenchor gut lachen.

Bürgermeister Daniel Heß beglückwünschte die Organisatoren zur gelungenen Feier. Wobei das Lob an die vielen Helfer im Hintergrund und besonders an Doris Schmidt weiter gegeben wurde. Als Leiterin der Küchengruppe hatte sie mit ihren Frauen wieder eines der größten Kuchen- und Tortenbuffets am Bodensee aufgeboten. Knapp 50 hausgemachte Kuchen und Torten wurden dieses Jahr gespendet.