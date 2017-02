Das 20-jährige Bestehen der Diddy-Hoppers setzte beim Kuttelnessen der Hasle-Maale den Höhepunkt des Abends.

Bei ausgelassener Stimmung und traditionellen Kutteln und Brot feierte am Samstag die Narrengemeinschaft Hasle-Maale aus Stetten im Gemeindesaal. Den Auftakt bildeten die Fischerin vom Bodensee Julia Greinwald und ihr Lehrling Mila Horn in der Bütt. Die zwei jungen Damen mit ihren 15 und 14 Jahren brachten mit komödiantischen Berichten vom Dämmerflohmarkt und den neuen Sicherheitsbestimmungen in der Fasnetszeit gekonnt das Publikum zum Lachen.

Die heisere Julia Greinwald stand mit ihren 15 Jahren bereits das siebte Mal in der Bütt und freut sich jedes Jahr aufs Neue über ihren Bütt-Orden. Auch das junge Geschwisterpaar Christina und Angelo Breti, beide zwölf Jahre alt, sorgten mit ihrem Cup-Song als Narrenpolizei für mitreißende Stimmung im kleinen Gemeindesaal und wurden mit großen Applaus und ihren ersten Bütt-Orden von der Bühne entlassen. Die Zwillinge standen beide zum ersten Mal in der Bütt.

Stetten sei stolz und froh über den engagierten Narrennachwuchs in der Bütt, das betonte auch Michael Weißenrieder, Zunftmeister der Hasle-Maale Stetten, der am Samstagabend durch das Programm führte. Ebenfalls für Lacher sorgte das Duo Sylvia Engel und Rolf Weißenrieder, die als Wanderer vom Stettener Seeufer allerhand Ungereimtheiten, Kurioses und Tratsch aus dem letzten Jahr zum Besten gaben. Unter anderem nahmen sie während ihrer Wanderung den Stettener Schilderwald, den neu installierten Blitzer und das verdreckte Seeufer in ihrem eigens geschriebenen Lied, „Von dem kleinen Stetten kommen wir“ auf die Schippe. Für den Zunftmeister, der seit 2015 im Amt ist, war es eine ganz besondere Ehre, seinem Vater, Rolf Weißenrieder, das erste Mal einen Bütt-Orden zu verleihen.

Zwischen den Beiträgen traten Markus Greinwald und Alexander Cerny von der Narrengemeinschaft Stetten als närrischer Werbeblock auf die Bühne, und verkürzten mit ihren gesungenen Werbeslogans für örtliche Betriebe charmant und mit Humor die Zeit zum nächsten Programmpunkt.

Den Abschluss bestritten die ortsbekannten Diddy-Hoppers. Diese feiern 2017 ihr 20-jähriges Bestehen mit einer ganz besonderen Überraschung für das Publikum. Angekündigt wurde nur ein „Mr. X“, der ab diesem Jahr neu im Vierergespann dabei sein werde. Auch Zunftmeister Michael Weißenrieder wusste nicht, wer der unbekannte vierte Mann sein werde. So war die Begeisterung groß, als sich neben den altbekannten Diddy-Hoppern Markus Greinwald, Anton Müller und Alexander Cerny, Bernhard Müller als neues Mitglied, ebenfalls nur im knappen Hula Kostüm, auf der Bühne einreihte.