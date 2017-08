Stetten Stettener Bürgermeister Daniel Heß punktet im Jugendgespräch

Die Jugendlichen in der kleinsten Gemeinde im Bodenseekreis habe eine klare Meinung: "Der Bürgermeister ist der absolute Wahnsinn."

Zu einem Jugendgespräch hatte der Stettener Bürgermeister Daniel Heß eine Woche vor der Bürgermeisterwahl eingeladen. Heß ist seit 2012 ehrenamtlicher Bürgermeister der mit gut 1000 Einwohnern kleinsten Gemeinde des Bodenseekreises und will am Sonntag, 6. November, zum hauptamtlichen Rathauschef gewählt werden. Er ist der einzige Bewerber. Der 52-jährige Christdemokrat traf sich mit den Jungen Bürgern seiner Gemeinde auf dem Grillplatz beim Sportplatz. Neun Jugendliche, einschließlich der beiden Töchter des noch amtierenden ehrenamtlichen Bürgermeisters, hatten am Sonntagvormittag den Weg zu diesem Termin gefunden. "Bei Bürgermeister- und Kommunalwahlen gilt in Baden-Württemberg das Wahlrecht ab der Vollendung des 16. Lebensjahres", erklärte Daniel Heß, der die Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren einlud, ihre Wünsche, Sorgen und Ideen kund zu tun.

Zum Thema Internet sagte Robin: "Mit der Geschwindigkeit bin ich nicht zufrieden, es ist viel zu langsam." Daniel Heß erklärte, dass im Gemeindeverwaltungsverband, zu dem auch Meersburg und Daisendorf gehören, daran gearbeitet werde, ein eigenes Glasfasernetz zu bauen – vor allem, um auch die Randbereiche Stettens mit einzubeziehen. Aufgrund dieser Aktivitäten hätte die Deutsche Telekom jetzt begonnen, an zwei Punkten in Stetten Glasfaser anzuschließen, womit allerdings nur wirtschaftlich Erfolge versprechende Gebiet abgedeckt würden. Das im Verwaltungsverband begonnene Projekt würde in zwei bis drei Jahren deutliche Fortschritte zeigen, prognostizierte Heß. Zur Frage von Heß zur Nutzung von Facebook durch die Jugendlichen, erhielt er einen abschlägigen Bescheid. "Ich bin ein absoluter Facebook-Gegner", betonte Manuel.

Ein Jugendlicher wünschte sich einen Jugendraum mit einem großen Bildschirm – dabei geht es darum, mit der Playstation spielen zu können. Nachdem nahezu alle Jugendlichen, die zu dem Gespräch gekommen waren, in der Jugendfeuerwehr sind, meinte Heß dazu: "Bei der Jugendfeuerwehr gibt es einen tollen Jugendraum mit Tischkicker, Leinwand und Beamer und es wird viel für den Feuerwehrnachwuchs getan." Und seine Tochter Laura bestätigte, dass rund 50 Prozent der Aktivitäten in der Jugendfeuerwehr mit Spiel und Freizeitaktivitäten bestritten wird. Heß unterstrich, dass die Jugendfeuerwehr kein Verein, sondern eine gemeindliche Institution sei und vielleicht könnten die Gruppenabende in Richtung elektronischer Spiele ausgeweitet werden. "Ihr seid die Zukunft der Feuerwehr in Stetten und die Zukunft der Gemeinde und wenn ihr euch später für den Gemeinderat interessiert und vielleicht sogar wählen lasst, könnt ihr das Dorfleben in der Gemeinde mitgestalten", warb Heß um künftige Räte und er betonte die gute Jugendarbeit der Stettener Vereine.

Insgesamt fühlen sich die Jugendlichen in der Gemeinde sehr wohl und stellten heraus: "Bei uns passiert nicht so viel Schlimmes." Heß betonte: "Der Draht zur Jugend ist mir wichtig und euch steht die Rathaustür immer offen – auch bei Problemen." Und die Jugendlichen wünschten sich, dass er Bürgermeister bleibt, weil sie zufrieden mit ihm sind und er sich Zeit für die Jugendlichen nimmt. Einer brachte es auf den Punkt: "Der Bürgermeister ist der absolute Wahnsinn."

Bürgermeisterwahl

Nachdem der Gemeinderat einstimmig entschieden hatte, die Position des Bürgermeisters in der Gemeinde Stetten nach vier Jahren wieder von einem Ehrenamt auf Zeit in einen hauptamtlichen Bürgermeister umzuwandeln, wurde eine Neuwahl erforderlich. Als Kandidat um dieses Amt hat sich allein der jetzige Amtsinhaber Daniel Heß beworben. Die Wahl findet am kommenden Sonntag, 6. November statt.