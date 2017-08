Stetten Stetten will hauptamtlichen Bürgermeister

Die Gemeinde Stetten will das Amt des Bürgermeisters zeitnah vom Ehrenamt ins Hauptamt umwandeln. Eine Wahl könnte dieses Jahr im November stattfinden. Im Vorfeld ist dazu die Änderung der Hauptsatzung notwendig. Daniel Heß, derzeit ehrenamtlicher Bürgermeister, will zur Wahl antreten.

In Baden-Württemberg gibt es 109 Gemeinde zwischen 1000 und 2000 Einwohnern. Davon werden derzeit 106 im Hauptamt und nur drei im Ehrenamt geführt. Stetten gehört ab Ende des Jahres voraussichtlich nicht mehr zu diesen drei Gemeinden. Das Thema Änderung der Bürgermeisterstelle in der Gemeinde von einer ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Stelle stand nun offiziell auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Schon in der vorigen Sitzung hatte das Gremium darüber diskutiert.

Eine Fortführung des Bürgermeisteramtes im Ehrenamt sei aufgrund der zahlreichen Sachthemen und Termine nicht mehr möglich, hieß es seitens der Gemeindeverwaltung. Gemeinderat Klaus Horn (FWV): "Ich habe in der vergangenen Sitzung schon erläutert, warum die Umwandlung in eine hauptamtliche Stelle erforderlich ist. Und die Statistik über ehrenamtliche Bürgermeister in Baden-Württemberg bestätigt mich in meiner Meinung." Gemeinderat Jürgen Kammerer betonte, dass seinerzeit – als der Rat einstimmig für einen ehrenamtlichen Bürgermeister votierte – nicht absehbar war, welche zusätzlichen Aufgaben auf die Gemeinde zukommen würden: die Wiederaufnahme der Diskussionen um die B¦31-neu, das Flüchtlingsthema, Breitband, Baulandentwicklung, das neue kommunale Haushaltsrecht und vieles mehr. Eine Änderung zu einer hauptamtlichen Bürgermeisterstelle sei zum Wohle der Gemeinde Stetten notwendig.

"Als neue Gemeinderätin betone ich, dass die damalige Entscheidung für das Ehrenamt gut und richtig war. Aber wenn wir jetzt weiter am Ehrenamt festhalten würden, würde in der Gemeinde nichts mehr geschehen und wir würden auf der Stelle treten", sagte Nicola Barth. Bürgermeister Daniel Heß schloss die Beratung: "Ich bin schon gefragt worden, ob ich bei einer Bürgermeisterwahl im Hauptamt wieder antreten würde – meine Antwort ist ganz klar: Ja."

Die rechtlichen Rahmenbedingungen: Zunächst ist es erforderlich, die Hauptsatzung der Gemeinde zu ändern. Da dies keine Auswirkung auf die laufende Amtszeit des Bürgermeisters hat, muss Daniel Heß beim Landratsamt einen Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis stellen. Dazu ist ein wichtiger Grund nach den Paragrafen der Gemeindeordnung erforderlich, der durch das Landratsamt geprüft werden muss. Er bleibt jedoch bis zum Amtsantritt eines neuen Bürgermeisters zur Weiterführung des Amtes verpflichtet – mit allen Rechten und Pflichten. Diese Regelung gewährleistet einen nahtlosen Übergang und dient dem Interesse einer geordneten Verwaltung. Während dieser Zeit bleibt das Dienstverhältnis von Bürgermeister Daniel Heß bestehen.

Der Terminplan

Die Änderung der Hauptsatzung kann in der kommenden Gemeinderatssitzung am 18. Juli erfolgen. Dann erfolgt die Ausschreibung der Bürgermeisterstelle im Staatsanzeiger. Als Wahltermin könnte der 6. November festgelegt werden und gegebenenfalls für einen Nachwahltermin der 27. November. Worauf nach Vorlage des Wahlprüfungsbescheids der Amtsantritt des neuen Bürgermeisters erfolgen kann.