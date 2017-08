Stetten Stetten wählt am 6. November neuen Bürgermeister

Für die anstehende Bürgermeisterwahl in Stetten legt der Gemeinderat die Termine und Modalitäten fest. Die Bewerbungsfrist beginnt am 3. September und endet am 10. Oktober. Amtsinhaber Daniel Heß kandidiert wieder

In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats war die Änderung des Paragrafen 4 der Hauptsatzung von den Räten einstimmig beschlossen worden. Das bedeutet, dass der Bürgermeister künftig wieder hauptamtlicher Beamter auf Zeit sein soll. Um die Termine und die erforderlichen Modalitäten für die anstehende Wahl zu beschließen, war jetzt eine zusätzliche Gemeinderatssitzung in der Sommerpause des Gremiums notwendig geworden. In dieser betonte Daniel Heß: "Ich werde mich auf jeden Fall um das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters in Stetten bewerben."

Am Montag vor einer Woche hatte Daniel Heß beim Landratsamt des Bodenseekreises in Friedrichshafen formell seinen Entlassungsantrag eingereicht. Und am Donnerstag hatte er vom Ersten Landesbeamten Joachim Kruschwitz die Entlassungsurkunde mit dem Hinweis erhalten, dass er im Amt bleibt, bis ein neuer Bürgermeister in Stetten gewählt ist.

Für die Behandlung des Tagesordnungspunkts zur Bürgermeisterwahl nahm Heß im Zuschauerraum Platz und Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Kammerer leitete die Sitzung. Jeweils einstimmig segneten die Gemeinderäte die erforderlichen Modalitäten für die Wahl ab und legten folgenden Fahrplan fest:

Wahltermin ist Sonntag, 6. November. Als weiterer Wahltermin – für den Fall, dass beim ersten Termin kein Bewerber die absolute Mehrheit erzielt – wurde der 27. November festgelegt. Auch der vorgelegte Text für die Ausschreibung der Stelle im Staatsanzeiger sowie der aufgeführte Zeitplan für die Wahlen fanden ungeteilte Zustimmung.

Zu den wichtigen Daten gehört, dass die Stellenausschreibung zwei Monate vor dem Wahltermin veröffentlich werden muss. Weil der Staatsanzeiger jeweils am Freitag erscheint, muss dies in diesem Fall am 2. September erfolgen.

Die Bewerbungsfrist beginnt am 3. September, Bewerbungsschluss ist am Montag, 10. Oktober um 18 Uhr. Am Donnerstag, 13. Oktober findet um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt, bei dem die Wählbarkeit der Bewerber und deren Zulassung zur Wahl festgestellt wird. Eine Woche später werden die zugelassenen Bewerber im Mitteilungsblatt der Gemeinde öffentlich bekanntgegeben.

Sollte am Wahltag keiner der Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen erhalten, beginnt am 7. November erneut eine Einreichungsfrist für Bewerbungsunterlagen, die jedoch schon am 9. November um 18 Uhr endet.

In den Gemeindewahlausschuss wurden gewählt: Daniela Groß als Vorsitzende und Jasmin Bachmann als deren Stellvertreterin. Erster Beisitzer ist Horst Kraus (Stellvertreter Stefan Warnkönig) und zweiter Beisitzer Tobias Heiß (Stellvertreter Alexander Cerny). Schriftführerin ist Birgit Landgraf, die von Selina Loy vertreten wird.

Das Amt

Im Juni des Jahres 2012 hatte der Gemeinderat von Stetten einstimmig entschieden, die Hauptsatzung dergestalt zu ändern, dass künftig ein ehrenamtlicher Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde lenken soll. Grund für die Entscheidung der Räte war eine berechnete Einsparung von rund 22 000 Euro pro Jahr – sowohl durch Veränderungen in der Funktion des Bürgermeisters als auch im Bürgerbüro und in der Hauptverwaltung.

Zur Bürgermeisterwahl am 4. November 2012 war seinerzeit neben Amtsinhaber Siegmund Paul auch Gemeinderat Daniel Heß als Kandidat angetreten. Heß gewann die Wahl und wurde im Februar 2013 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Stetten.

Kürzlich war in der Ratssitzung eine Diskussion über die neuerliche Änderung der Bürgermeisterstelle in der Gemeinde Stetten von einer ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Stelle geführt worden.

Dies insbesondere deshalb, weil eine Fortführung des Amtes des Bürgermeisters im Ehrenamt aufgrund der zahlreichen Sachthemen und Termine nicht mehr möglich sei. Von Seiten der Räte war argumentiert worden, dass nicht absehbar gewesen war, welche zusätzlichen Aufgaben – wie die Wiederaufnahme der Diskussionen um die B 31-neu, das Flüchtlingsthema, Breitband, Baulandentwicklung, das neue kommunale Haushaltsrecht und vieles mehr – auf die Gemeinde zukommen würden. (wdg)