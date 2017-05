Stetten Stetten: Gemeinde feiert zehn Jahre Freundschaft mit dem französischen Mareau-aux-Prés

Das Fest anlässlich der seit zehn Jahren bestehenden Städtepartnerschaft soll im September bei dem Freund in Mareau-aux-Prés stattfinden.

Der Vorsitzende des Deutsch-Französischen Partnerschaftskreises (DFP), Ludwig Neumann, gab im Gemeinderat einen Überblick über die Entwicklung der Städtepartnerschaft zwischen Stetten und dem französischen Ort Mareau-aux-Prés. Im Dezember 2005 fasste der Gemeinderat von Mareau-aux-Prés den Beschluss für eine Partnerschaft mit Stetten und der Gemeinderat von Stetten fasste im April 2007 einen entsprechenden Beschluss. Im Oktober 2007 erfolgte in Mareau-aux-Prés die offizielle Partnerschaftsdeklaration.

Gefeiert wurde die Partnerschaft im April 2008 in Stetten. Seither hat sich eine lebendige Partnerschaft entwickelt, deren 10-jähriges Bestehen jetzt vom 1. bis 4. September in Mareau-aux-Prés gefeiert werden soll. "Mareau-aux-Prés ist eine Gemeinde mit 1200 Einwohnern und ähnlich gelagert wie Stetten", erklärt Ludwig Neumann und ergänzt, dass es dort mehr als 1000 Kirschbäume gibt, Wein und Spargel. Neben Mitgliedern des DFP und Bürgern aus Meersburg und Stetten wird eine Abordnung der Stettener Feuerwehr mit in die französische Partnerstadt fahren. Weitere Interessenten können sich direkt beim Vereinsvorsitzenden melden. "Es ist wichtig, dass möglichst viele Bürger mit nach Frankreich fahren" betonte Bürgermeister Daniel Heß. Die Gemeinde stehe hinter der Partnerschaft und gerade nach den Wahlen in Frankreich, dessen Ergebnis Heß als positiv bezeichnet, sei es gut, dass die Freundschaft gelebt würde.