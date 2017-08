Stetten Orchester „La Fraternelle“ zu Gast in Stetten

Musik verbindet über Grenzen hinweg: Das Orchester „La Fraternelle“ aus Mareau aux Prés genießt die Gastfreundschaft in Stetten.

Das zweite April-Wochenende stand in Stetten ganz unter deutsch-französischem Einfluss musikalischer Art. Das Orchester „La Fraternelle“ besuchte Stetten mit 32 Musikern, begleitet wurden sie von 18 Schlachtenbummlern, unter anderem Bürgermeister Bertrand Hauchecorne und der Vorsitzende des Französischen-Deutschen Partnerschaftskreis, Guy Vallon. Das teilt der Deutsch-Französische Partnerschaftskreis mit.

Alle 50 Personen konnten privat untergebracht werden. Die 17 Jugendlichen wurden von den Eltern der Knabenmusik Meersburg und seinem Musikdirektor Christoph Maaß untergebracht und betreut. Musikalisch begrüßt wurden die französischen Freunde durch die Musiker der „DS“. Selbst der leichte Nieselregen hielt die Musiker nicht davon ab ihre Kollegen aus Mareau aux Prés vor dem Rathaus zu empfangen.

Nach der Probe von „La Fraternelle“ trennte sich das Programm der Jugendlichen und der Erwachsenen. Die Jugendlichen machten sich nach einem Mittagessen bei der Knabenmusik per Fahrrad auf den Weg nach Immenstaad, um gemeinsam im Abenteuerpark zu klettern. Die Erwachsenen erkundeten bei einer Führung Konstanz.

Am Sonntag fand dann das Hauptereignis statt: Das Doppelkonzert non „La Fraternelle“ und „Knabenmusik Meersburg“ in der Sporthalle in Stetten. „ La Fraternelle“ eröffnete das Konzert mit „La Picadilly“ von Eric Satie. Die Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren, die Mehrzahl der Musiker, waren die Hauptverantwortlichen bei diesem Konzert. In wechselnder Verantwortung übernahmen sie die Solo-Partien mit unglaublicher Bravour. Der zweite Teil des Konzertes wurde von der Knabenmusik Meersburg übernommen. Sie begann mit Valhalla von James l. Hosay, angenähert an den deutschen Komponisten Richard Wagner. Zum musikalischen Abschluss besuchten noch einige französischen Gäste mit ihren deutschen Gastgebern das Konzert von Quattro-Brass in der Schlosskirche in Meersburg, was den musikalischen Rahmen dieses Wochenendes hervorragend abrundete.