Stetten Öko-Punkte sollen auch in Zukunft in Stetten Bauland möglich machen

Öko-Punkte sollen auch in Zukunft in Stetten Bauland möglich machen

Die Gemeinde beteiligt sich an einer Gesellschaft, weil Ausgleichsflächen in der Gemeinde ein rares Gut sind

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, dass sich die Gemeinde Stetten an der Firma Regionaler Kompensationspool GmbH (ReKo) mit einer einmaligen Umlage in Höhe von 136,88 Euro sowie einer Einlage in Höhe von 6633 Euro zur Kapitalaufstockung beteiligt. Die entsprechenden Beträge waren in den Haushalt der Gemeinde eingestellt worden.

Reko hat den Zweck, die Deckung des Kompensationsbedarfs auf dem Gebiet der beteiligten Städte, Gemeinden und Landkreise, die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in der Region sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Rahmen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten. In der Praxis geht es darum, dass eine Kommune bei der Aufstellung eines Bebauungsplans für den Flächenverbrauch Ausgleichsflächen schaffen muss, die der Natur zugeführt werden müssen. Dies können Brachflächen sein oder Renaturierung von Bachläufen, Seen oder Biotope. Gemeinden, die über keine Ausgleichsflächen verfügen, können mit Öko-Punkten bezahlen, die sie bei Reko – eher günstig – kaufen können.

Es wurde in der Sitzung erläutert, dass sich ein Markt für Öko-Punkte entwickelt hat. Die Preise für Öko-Punkte seien gestiegen und würden weiter steigen. An der Reko hätten sich bereits alle 14 Kommunen im Verdichtungsraum Ravensburg – Friedrichshafen, der Bodenseekreis, der Landkreis Ravensburg und der Regionalverband Bodensee Oberschwaben beteiligt. Es seien bereits über zwei Millionen Öko-Punkte gehandelt worden und die Reko habe in beiden bisherigen Geschäftsjahren mit Gewinn abgeschlossen.

Aktuell haben 35 weitere Kommunen aus der Region Bodensee-Oberschwaben einen Antrag auf Aufnahme in die Reko gestellt. Gemeinderat Horst Kraus (CDU) erklärte: "Durch den See haben wir in Stetten eine Gemarkung, die nur einem Halbkreis entspricht. Außerdem gibt es in Stetten viel Landwirtschaft, sodass die Möglichkeit zum Ausweisen von Ausgleichsflächen sehr begrenzt ist." Deshalb sei es für Stetten wichtig, die Möglichkeit zu haben, Öko-Punkte günstig bei Reko zu erwerben. Und Bürgermeister Daniel Heß ergänzte: "Wir wollen uns hier nicht freikaufen, aber bei der möglichen Ausweisung von Baugebieten ist es eine gute Möglichkeit, aus dem Pool Öko-Punkte zu erwerben – eine gute Sache."