Stetten Neue Richtlinien bei der Feuerwehr Stetten

Feuerwehrleute erhalten mehr Geld und die Kosten für Einsätze können vermehrt Verursachern berechnet werden. Das ändert sich mit den neuen Richtlinien des Kostenersatzes, die der Gemeinderat Stetten beschlossen hat.

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Stettener Gemeinderat neue Richtlinien des Kostenersatzes für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Stetten beschlossen, Basis dafür ist das Feuerwehrgesetz. Dies war erforderlich, weil die zuletzt im Jahre 1999 geänderte Richtlinie der aktuellen Rechtslage und einer Verordnung des Landes über den Kostenersatz für Feuerwehreinsätze angepasst werden musste. Die Änderungen betreffen auch diejenigen, die Hilfe der Feuerwehr brauchen: Bisher kostenfreie Einsätze, etwa bei Fahrzeugbränden und bei der Rettung eingeklemmter Menschen nach Verkehrsunfällen, werden jetzt nicht mehr der Allgemeinheit, sondern dem Fahrzeughalter auferlegt.

In der Richtlinie der Gemeinde steht, dass diese Kosten in der Regel von der Haftpflichtversicherung übernommen werden. Doch wie Gemeinderat Martin Frick (CDU) erkärte, gilt das mit Einschränkung: "Die Haftpflichtversicherung übernimmt bei einem Verkehrsunfall zweier beteiligter Parteien jeweils nur die Kosten des Unfallgegners – unter bestimmten Voraussetzungen." Wenn ein Fahrzeug jedoch ohne Fremdweinwirkung in Brand gerät, tritt die Haftpflichtversicherung gewöhnlich nicht ein. Hier muss jeder Fahrzeughalter prüfen, welchen Versicherungsschutz er benötigt, um nicht die Kosten eines Feuerwehreinsatzes tragen zu müssen.

Eine weitere Neuerung ist, dass Gewerbebetriebe, die außergewöhnliche Gefahren schaffen, die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel tragen müssen. Eventuell übernimmt das eine Gebäudehaftpflichtverssicherung. Wird ein Feuerwehreinsatz durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst, ohne dass ein Feuer vorliegt, muss künftig der Betreiber der Brandmeldeanlage die Feuerwehrkosten tragen – jedoch nicht bei von Menschen ausgelösten Fehlalarmen, sofern kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit besteht.

Sicherheitsdienste der Feuerwehr werden künftig mit 13 Euro pro Stunde berechnet. In diesem Zusammenhang entschied der Gemeinderat, die seit zehn Jahren geltende Satzung für die Entschädigung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute zu ändern. Die Aufwandsentschädigung für Einsätze sowie für die Teilnahme an Aus- und Weiterbildungen wird von 10 auf 12 Euro pro Stunde erhöht. Auch die Entschädigungen für Funktionsträger steigen: Der Kommandant erhält 900 Euro (zuvor 500 Euro) pro Jahr, der stellvertretende Kommandant 500 Euro (300), Jugendfeuerwehrwart 400 Euro (300), stellvertretender Jugendfeuerwehrwart 150 Euro (0), Gerätewart 430 Euro (360) und Gerätewart Atemschutz 150 Euro (0). Einig war man sich im Gemeinderat, dass die Erhöhungen die Wertschätzung gegenüber der Feuerwehr zum Ausdruck bringen sollen.