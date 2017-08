Stetten Neue Gästezimmer für den Rebstock

Der Gemeinderat winkt die Bauvoranfrage des Gasthof Rebstock einstimmig durch. Der Rat begrüßt, dass ein Betrieb vor Ort in die Zukunft investiert.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stand eine Bauvoranfrage auf der Tagesordnung, die von den Räten einstimmig durchgewunken wurde, zumal sich ein geplanter Neubau an die Umgebungsbebauung anpasst und die Details, wie zum Beispiel die Parkplatzsituation, noch im Rahmen des entsprechenden Bauantrags diskutiert werden können. Im Einzelnen geht es darum, dass ein Bauherr die vorhandenen älteren Wirtschaftsgebäude, die an den Gasthof Rebstock in der Hauptstraße angebaut sind, abreißen möchte. Dort soll ein Gästehaus mit Dachgaupen neu entstehen, dessen Firsthöhe – nach der Planung – unterhalb der Firsthöhe des bestehenden Gasthofs angesiedelt sein soll.

Das recht massive Bauwerk ist mit einer Länge von 24 Metern und einer Höhe von 12,79 Metern zwar mächtig, jedoch gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft vergleichbare Gebäude, wurde in der Sitzung deutlich. Durch das geplante Satteldach und die Gaupen erfolge eine visuelle Auflockerung des geplanten Hauses, sodass der dörfliche Charakter – auf den in Stetten Wert gelegt wird – erhalten bleibe. Die Gemeindeverwaltung hatte in ihrer Präsentation darauf hingewiesen, dass es zu begrüßen sei, wenn ein örtlicher Gastronomiebetrieb hier in die Zukunft investiert. Baurechtlich befindet sich das Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplans "Werbeanlagen in der Ortsdurchfahrt". Da dieser Bebauungsplan keine weiteren Regelungen wie zu Werbeanlage trifft, ist für die Beurteilung des Vorhabens die Umgebungsbebauung heranzuziehen.

Gemeinderat Horst Kraus (CDU) bemerkte zu dem Vorhaben: "Es handelt sich hier um eine Bauvoranfrage, bei der vieles noch geklärt werden muss. Das Vorhaben orientiert sich an der Umgebung, aber viele Einzelheiten müssen noch geklärt werden. Ich hätte hier gleich einen Bauantrag eingereicht. So ist nicht viel dazu zu sagen." Jürgen Kammerer (FWV): "Das Gebäude passt sich in die Umgebung ein; alles andere muss später diskutiert werden. Mich würde interessieren, ob der vorhandene Weg erhalten bleibt?" Die Gemeindeordnung lässt nicht zu, dass der anwesende Bauherr sich während der Ratssitzung dazu äußert, sodass dieses Thema ebenfalls bei der Besprechung des einzureichenden Bauantrags geklärt werden muss.

Gemeinderat Klaus Horn (FWV) sah das Ganze positiv: "Wenn sich ein Stettener Betrieb für die Zukunft entscheidet, ist das schon mal gut. Und wenn man schon neu baut, dann so, wie es auch benötigt wird. Zwar ist der geplante Neubau höher als die bestehenden Wirtschaftsgebäude, aber immer noch niedriger als die Gastwirtschaft, an der nichts verändert wird. Und Gemeinderat Martin Frick (CDU) betonte: "Das Projekt passt sich in den Ort ein und es ist positiv für die Entwicklung in unserer Gemeinde." Jetzt bleibt der Bauantrag des Bauherrn abzuwarten.