Lastwagen schiebt Auto von der Straße

Zwei Verletzte und 20'000 Euro Sachschaden durch fehlerhaften Fahrbahnwechsel bei Stetten.

Zwei Verletzte und einen Sachschaden von rund 25 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am heutigen Dienstagnachmittag auf der B 31 in Höhe Stetten bei Meersburg. Die Polizei berichtet, dass ein Sattelzug gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße aus Richtung Überlingen kommend auf die rechte Fahrspur in Richtung Ravensburg wechseln wollte. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich das Auto einer 64-jährige. Durch den seitlichen Aufprall wurde das Fahrzeug der Frau zunächst gegen die Mittelleitplanke und von dort auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert, wo es auf dem Bankett zum Stehen kam. Die 64-Jährige und ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro. Der Lastwagen blieb fahrtüchtig.