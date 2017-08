Stetten Keine wuchtige Werbetafel

Neuer Versuch – erneute Absage: Dem Antragsteller, der auf der Landstraße an der Ortsdurchfahrt eine freistehende Plakattafel mit den Ausmaßen von 2,70 auf 3,75 Meter errichten wollte, verweigerte der Gemeinderat seine Zustimmung. Vor zwei Jahren wurde exakt der gleiche Antrag gestellt.

Weil sich eine derartige Werbetafel nicht in das Ortsbild einfügen würde, hatte das Gremium Ende 2013 extra eine Veränderungssperre sowie den Bebauungsplan „Werbeanlagen an der Ortsdurchfahrt“ erlassen, um das Vorhaben zu verhindern. Der damalige Antrag wurde dann zurückgezogen, wie Hauptamtsleiterin Daniela Groß vortrug. „Völlig indiskutabel“, kommentierte Gemeinderätin Margarete Kaplan (FW), und: „Da ist alles geschwätzt“, meinte Jürgen Kammerer (FW). Die Gemeinderäte folgten einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, das Einvernehmen zu versagen und keine Befreiung vom Bebauungsplan zu erteilen. Die Wucht einer Werbetafel an der gewünschten Stelle war anschaulich mittels einer Bildmontage gezeigt worden.