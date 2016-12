Stetten In Stetten spielt Walid aus Syrien den Josef

Der CVJM in der kleinsten Gemeinde des Bodenseekreises hat ein ambitioniertes Krippenspiel einstudiert. Unter den 54 Akteuren sind auch acht Flüchtlingskinder, die fest zum Ensemble gehören.

Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) lädt zur 14. Stallweihnacht in Stetten ein. 42 Kinder der Jungschar und 12 Kinder der Kinderstunde wirken beim Krippenspiel "Glücksfall: Stall" am heutigen Freitag mit. Sechsmal haben die Kinder bereits geprobt, am Mittwoch war Generalprobe. "Es ist ein Riesenaufwand, für nur eine Aufführung", erklärt Katharina Engel, die die Proben zusammen mit ihrem sechsköpfigem Team leitet. All die Kleinigkeiten, die so nebenbei erledigt werden müssen, nahmen in den letzten Tagen viel Zeit in Anspruch. "Dieses Jahr haben wir zum ersten mal Römer dabei und deren Kostüme mussten neu besorgt werden. Viele andere Kostüme haben wir ja in unserem riesigem Fundus."

Genäht werden die Kostüme von Frauen aus dem Dorf, dies Jahr mit Hilfe von syrischen Papas. Acht Flüchtlingskinder aus Syrien und Afghanistan kommen inzwischen regelmäßig zur Jungschar und nehmen auch am Krippenspiel teil. Die Religionszugehörigkeit spielt dabei keine Rolle. Die Kinder lernen die Weihnachtsbräuche in der Schule kennen und "die Eltern sind sehr unkompliziert", erzählt Engel. "Integration ist hier kein Thema, die Kinder spielen einfach zusammen."

Anfangs hätten die syrischen Kinder Angst davor gehabt, ausgelacht zu werden, wenn sie etwas falsch machen, so wie sie es aus Syrien kennen. Doch sie konnten schnell feststellen, dass dem hier nicht so ist und nun spielen sie selbstbewusst ihre Rollen. So zum Beispiel Kulisan und Maria, die die Verkündigungsengel spielen und gemeinsam mit den als Engel verkleideten vier- bis achtjährigen Kindern aus der Kinderstunde singen und tanzen.

Auch Walid, der den Josef spielt, ist aus Syrien. Momentan beschäftigt ihn allerdings nur eine einzige wichtige Frage: "Welche Schuhe soll ich denn anziehen?" Katharina Engel schaut nach unten und lacht: "Die sind ok, aber mach die Schnürsenkel zu." Gut gelaunt geht die Probe weiter. Die Kinder sind begeistert bei der Sache und müssen manchmal noch selber über ihre Texte lachen, zum Beispiel wenn die Bettler ihr Obdachlosengeld bekommen oder die Marktfrauen über das Biosiegel und damit verbundene Einnahmeerhöhungen sinnieren.

"Glücksfall: Stall" ist ein modernes, humorvolles Stück. Katharina Engel hat das Krippenspiel zusammen mit ihrem Bruder Christian selber geschrieben."Man findet kein schönes, modernes Krippenspiel für über 30 Kinder", erklärt sie. "Wir wollen nicht, dass die Kinder als Ochse verkleidet auf die Bühne kommen und ihr Text nur aus einem einzigem "Muh" besteht." Die Kinder seien immer so begeistert, wenn sie Theater oder Musicals einstudierten, meint Engel. "Sie haben so viel Spaß dabei, dass jeder einen kleinen Text haben soll." Und ihre Texte haben die jungen Darsteller auch schon gut gelernt, selten verpasst einer seiner Einsatz. So verlief die Generalprobe fast perfekt. Die fehlenden Mikrofone wurden kurzerhand durch dicke Filzstifte ersetzt. Improvisation ist alles.

Die Aufführung

Das Krippenspiel des CVJM Stetten findet am heutigen Freitag 23. Dezember um 18.30 auf dem Rathausplatz statt. 54 Kinder werden das rund einstündiges Stück zur Weihnachtsgeschichte aufführen. Für das leibliche Wohl wird mit Glühwein, Punsch und Wienerle gesorgt. Die 1. und 4. Klasse der Grundschule Stetten verkaufen Waffeln und Kuchen im Glas. Sitzkissen für die Bänke sollte man selbst mitbringen. (lko)