Stetten Gleich zwei Weinhoheiten feiern mit den Stettenern Weinfest

Das Stettener Weinfest gilt als Geheimtipp. So war auch die 35. Auflage gut besucht – auch die Badische Weinkönigin Magadalena Malin und die Bodenseeweinprinzessin Stephanie Staneker feierten auf dem „Goisbichl“ bei der Kirche.

„Gemeinsam zusammen. Zusammen gemeinsam. Mit der Freunde am Sein und der Liebe zum Wein.“ Mit diesem Weinspruch begrüßte die amtierende Bodenseeweinprinzessin Stephanie Staneker die vielen Gäste des Stettener Weinfestes, das aufgrund seiner Überschaubarkeit und dem idyllischen Festplatz für viele als Geheimtipp gilt. Am Freitag und Samstag ist es zum 35. Mal von der Freiwilligen Feuerwehr Stetten auf dem „Goisbichl“ bei der Kirche in Stetten ausgerichtet worden. War es am ersten Veranstaltungstag Bürgermeister Daniel Heß gemeinsam mit Stephanie Staneker aus Hagnau, der die Weinfestgäste begrüßte, so wurde anderntags die badische Weinkönigin Magdalena Malin begrüßt.

Für Speisen und Getränke sorgten rund 20 aktive Feuerwehrmitglieder, die dabei von Freunden und Gönnern maßgeblich unterstützt wurden. Ob Alters- oder Jugendwehr, ob Familienmitglieder oder eine Abordnung des Musikvereins Daisendorf/Stetten: „Es ist eine generationsübergreifende Teamarbeit. Darüber freuen wir uns“, hob Dagobert Heß, Kommandant der Feuerwehr, im Gespräch mit dem SÜDKURIER hervor. Neben Stettener Spezialitäten wie Zwiebel-Dinnele nach Omas Rezept waren auch erlesene Weine des Winzervereins Meersburg im Angebot. „Da wird einfach die Scheunentor aufgemacht und bewirtet“, lobte Heß das Engagement der Besitzer.

Besonders freute sich Dagobert Heß, dass mit Magdalena Malin erstmals eine Weinkönigin zu Gast war. „Das hatten wir noch nie“, so Heß. Erstens habe sie Stettener Wurzeln, zweitens sei sie im Feuerwehrkreis keine Unbekannte und habe als Bodenseeweinprinzessin das Fest vor Jahren schon einmal besucht. Zudem habe sie als aktives Mitglied des Musikvereines Daisendorf/Stetten beim Aufbau des Weinfestes tatkräftig mitgeholfen.

Das Fest hatte am Freitag zu den Klängen des Party Duos „Two for you““ begonnen, einen Tag später sorgte das Duo „Popcorn“ für Unterhaltung – allerdings bei schlechterem Wetter. Bürgermeister Daniel Heß begrüßte insbesondere die befreundete Feuerwehr aus Münsterlingen, Gäste aus Amerika, die mittlerweile schon 35 Jahren auf dem Fest seien, und aus Holland. „Wir sind hier ganz groß und international.“, unterstrich er zur Begrüßung.

Stephanie Staneker sagte, Wein bedeute vielfältiges Leben. Die Hagnauerin wies darauf hin, dass sie in Stetten eine tolle Grundschulzeit verbracht habe. „In der kleinen Schule fühlte ich mich immer sehr wohl. Deshalb freut es mich besonders, hier in Stetten mit Ihnen einen schönen Abend verbringen zu können."

Auch wenn das Wetter am Samstag nicht mehr so ganz mitspielte, war die Stimmung dennoch ausgelassen. "Wir sind als Veranstalter sehr zufrieden mit dem Festverlauf", sagte daher auch Kommandant Heß.