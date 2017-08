20.04.2016 01:46 Stetten Gemeinden feiern Städtepartnerschaft

In der Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Daniel Heß bekannt, dass es am ersten Septemberwochenende des kommenden Jahres 2017 ein Fest in der Partnergemeinde Mareau-aux-Prés im Loiretal in Frankreich geben wird. Grund ist das zehnjährige Bestehen der Partnerschaft.