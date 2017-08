Frontal aufeinander bei Stetten: Insassen bleiben unverletzt

Beide Autos, die auf dem Gemeindeverbindungsweg nach Hagnau kollidierten, sind Schrott.

Unverletzt blieben vier Insassen in zwei Autos bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr auf Stettener Gemarkung. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jedoch laut Polizei ein Schaden von rund 25 000 Euro. Als ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Gemeindeverbindungsweg südlich der Bundesstraße 31 von Meersburg in Richtung Hagnau fuhr, kam ihm in einer unübersichtlichen Kurve in Höhe der Ausleitung der B 33 eine 21-Jährige mit ihrem Skoda entgegen. Zur Ursache schreibt die Polizei wörtlich: "Konfus durch das Licht der entgegenkommenden Scheinwerfer des Mercedes und möglicher weiterer Lichtquellen von Fahrzeugen auf der B 31 und der B 33, wich die 21-Jährige nach links aus und prallte ungebremst frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes zusammen."