30.03.2016 01:50 Christiane Keutner Stetten Franzosen bei Konzert dabei

Auf ein Gemeinschaftskonzert dürfen sich die Stettener und ihre Gäste freuen: Am Sonntag, 10. April, wird der Musikverein Daisendorf/Stetten mit den Musikern aus der französischen Partnergemeinde Mareau-aux-Pres in der Turnhalle Stetten spielen. Die Franzosen kommen bereits am Freitag, 8. April, an den Bodensee; an diesem Tag gibt es ein kleines Willkommenskonzert, am Samstag Programm.