Stetten Förderverein Jugend und Sport steht vor der Auflösung

Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Jugend und Sport in Stetten treten nicht mehr an und Nachfolger gibt es nicht.

Stetten (mt) Die Gründungsversammlung fand vor ziemlich genau 17 Jahren statt. Der Förderverein Jugend und Sport in Stetten hatte sich zum Ziel gesetzt, die Turnhalle an der Stettener Grundschule zu erweitern. Nun beschloss das höchste Gremium des Vereins, die Mitgliederversammlung, die Auflösung des Vereins. Doch so einfach, wie es sich die Vereinsleitung gedacht hat, kann die Auflösung wohl nicht ablaufen. Die Vorgaben der Vereinssatzung und die gesetzlichen Bestimmungen müssen eingehalten werden.

Außerdem mussten noch die Regularien einer Hauptversammlung abgearbeitet werden. Die Protokolle, Tätigkeitsberichte und Kassenberichte der Jahre 2015 und 2016 wurden von der Mitgliederversammlung angenommen. Bürgermeister-Stellvertreter Jürgen Kammerers kurze Rede zur Entlastung des Vorstands geriet zu einem Nachruf auf den Verein. "Die Erweiterung der Turnhalle war Anstoß zur Gründung des Fördervereins. Er übernahm Tilgung und Zins des Baudarlehens von 80 000 Euro. Weitere Gelder wurden aufgebracht für die Spendertafel, die Schaukelanlage und Geräteschuppen am Bolzplatz, die Förderung der Ferienspiele. Der Verein war im Interesse der Gemeinde und für die Stettener Bürger tätig", sagte Kammerer. Markus Mayr, Vorsitzender des TuS Stetten, bestätigte, dass der TuS Stetten durch die größere Turnhalle sein Angebot von vier auf 14 Gruppen erweitern konnte.

Alle Vorstandsmitglieder hatten erklärt, dass sie nicht mehr antreten. Neue konnten nicht gefunden werden. Der Auflösungsbeschluss wurde einstimmig gefällt. Da begannen die Probleme. "Aufgelöst werden kann der Verein erst im September, wenn die Ferienspiele abgerechnet worden sind", so Vereinsvorsitzender Sigurd Gulde. Auch wird die Auflösung in der Vereinssatzung genau geregelt. "So lange noch sieben Mitglieder zur Fortführung des Vereins entschlossen sind, kann der Verein nicht aufgelöst werden", heißt es in Paragraf zehn Absatz eins. Die Versammlung einigte sich auf eine Mitgliederbefragung und eine Abstimmung im Herbst. Bis dahin soll auch geklärt werden, was mit dem Vereinsvermögen von 16 000 Euro passieren soll.