Stetten Fledermäuse contra Straßenbau: Tiere genießen Schutz der EU

Experte Christian Dietz informiert Bürger im Rahmen der Planung zum Ausbau der B31. Exkursion im Weingartener Wald bei Stetten.

Im Rahmen der „frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ an der Planung der neuen B31 standen jetzt die Naturuntersuchungen im Fokus. Matthias Kühnel und Franz Feil vom Regierungspräsidium sowie Yvonne Knapstein vom moderierenden „Team Ewen“ hatten Interessierte nach Stetten eingeladen, um sich vor Ort von Experten über die Untersuchungen der Fledermäuse informieren zu lassen.

Fledermäuse genießen nach EU-Recht einen besonderen Schutz; deshalb sind Untersuchungen über Bestand und Lebensraum von Fledermäusen bei Großprojekten wie der geplanten Trasse Pflicht. Der Tübinger Biologe Mathias Kramer koordiniert die verschiedenen Bestandsaufnahmen zu Flora und Fauna der möglichen Wegstrecken und hatte für die Untersuchung der Fledermäuse Christian Dietz gewinnen können, der ein ausgewiesener Kenner und – wie die rund 30 Teilnehmer schnell feststellten – und ein Liebhaber von Fledermäusen ist.

Mitten im Weingartener Wald, unweit der Kreisstraße von Ittendorf nach Hagnau, hat er ein kleines Fledermaus-Paradies gefunden, ganz typisch an einem Weiher. „Fledermäuse jagen ja in erster Linie Insekten. Da ist ein Weiher ein ideales Jagdgebiet“, erklärt er. In Wassernähe ist die Beute groß und jede Art jagt in anderer Höhe und anderer Dichtheit des Waldes. Deshalb senden sie auch ganz verschiedene Signale aus: kurz, aber über einen großen Frequenzbereich, oder lang auf einem schmalen Band. Dabei schwanken auch die Frequenzen zwischen 20 000 Hertz – das ist für junge Menschen gerade noch hörbar – und 70 000 Hertz. Um diese Frequenzen hör- und sichtbar zu machen, benutzt Dietz verschiedene Geräte, die er den Teilnehmern vorstellte.

Wichtig für die Planung sind die Wege der Tiere. Dazu werden sie in speziellen Netzen gefangen und mit einem Sender ausgerüstet, der nur 0,25 Gramm wiegt und rund eine Woche lang Daten übermittelt, ehe er von alleine rückstandslos abfällt. Wird dabei festgestellt, dass ein Weg zum Jagdrevier genau über die geplante Trasse führt, muss man der jeweiligen Art angepasste Querungshilfen bauen – oder gar den Trassenverlauf neu planen.