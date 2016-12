Stetten CVJM zeigt in Stetten eine witzige Weihnachtsgeschichte

Junge Autoren schrieben ein humorvolles Stück, das sich stark an der Weihnachtsgeschichte orientierte. Das Publikum bekam tiefen Sinn und lustige Dialoge geliefert und war begeistert.

Der Stettener Rathausplatz war schon lange vor Beginn des Krippenspiels gut besucht. Wärmende Lagerfeuer luden die Besucher ein, mit einem Becher Glühwein zu verweilen. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln vervollständigte die gemütliche Atmosphäre. Weihnachtliche Musik vom Band oder von den Jugendlichen des CVJM an Gitarre oder auf der Ukulele gespielt, verkürzte die Zeit bis zum Beginn der Vorführung.

"Glücksfall: Stall", heißt das selbst geschriebene Stück von Katharina und Christian Engel. Es basiert auf der Weihnachtsgeschichte über die Herbergssuche von Maria und Josef zu Jesu Geburt. Modern und humorvoll beschäftigt es sich mit der Frage, wie Gott in unser Leben eingreift. Glück oder Pech, Zufall oder Schicksal. "Gott lenkt, und auch schlimme Dinge geschehen", lautet das Fazit am Ende des Stücks, "doch gehen und handeln müssen wir selbst. Wir sind doch keine Marionetten." Die Zuschauer waren begeistert von diesem außergewöhnlichen und amüsanten Krippenspiel.

Worum geht's? Dem Berater des Königs hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ein neuer König auf die Welt kommen soll. Der König ist übel gelaunt, weil er schlecht geschlafen hat, und ordnet deshalb ein Volkszählung an, um dieses besondere Baby zu finden. Leider spielen die faulen Römer lieber Karten und lesen den Brief nicht richtig. Dabei hatte Silvia die Mutter des Römers Silvio, ihrem Sohn extra die Post nachgetragen. "Seit drei Jahren wohnst du schon in Nazareth, stell doch mal einen Nachsendeantrag.

" Der Barbier muss den etwas dümmlichen Römern erst erklären, dass sie bei der Volkszählung auf die Schwangeren achten sollen. "Lest die Rückseite, da steht noch ein PS." Nun haben auch die römischen Soldaten verstanden, dass sie die "Frau mit der besonderen Ausstrahlung" verfolgen müssen.

Die Bettler, die nach Erhalt ihres "Obdachlosengeldes" an den Stadtrand verwiesen wurden, zeigen Maria und Josef den Weg. "Das Kind ist noch nicht mal auf der Welt und wird schon verfolgt", beklagt sich Maria. "Vertrauen wir auf Gott, dass er uns den richtigen Weg zeigt", sagt sie zu Josef und erklärt. "Mit Gottes Hilfe ist mir kein Weg zu weit." Angekommen in Bethlehem, glaubt Maria im Paradies angekommen zu sein. So hängen dort doch die Männer die Wäsche auf, während die Frauen in der Shisha-Bar chillen. Im "Sonnenhof" , dem Bioladen für Produkte aus Schafsmilch, glauben die Hirtinnen "unterzuckert" zu sein, als ihnen die Engel erscheinen, um die Geburt des Heilands zu verkünden."Waren es wirklich Engel oder waren es die da?", fragt die hinzugekommene Hirtin und zeigt auf die anrückenden Römer. Und tatsächlich stellt sich Maxi Cosi, der junge wilde Römer vor, der mit Hilfe einer "Charme – Offensive" Informationen über Maria und Josef sucht. Die Hirtinnen verraten nichts und schrecken die Römer mit den Worten "wir sind seit fünf Wochen nicht gewaschen" ab. Auf der Suche nach dem neugeborenen Friedensfürst, verlaufen sich die Heiligen Drei Könige, die aus Libyen, Syrien und Äthiopien kamen, in den Palast des Herodes. Schließlich könne ein König nur in einem Palast wohnen. Schnell bemerkten sie ihren Irrtum. Am Ende fanden dann alle den Weg in den Stall zur Krippe. Die Hirtinnen vom Sonnenhof forderten abschließend auf:" Umarmt euch, liebt und lacht, denn dies ist eine besondere Nacht."



Spendenaktion

Nach dem Krippenspiel hatten die Besucher die Gelegenheit, Kerzen zu kaufen und diese am Licht aus Bethlehem anzuzünden. Die Pfadfinder hatten das Friedenslicht aus Bethlehem im Rahmen einer Lichtstafette gebracht. Jeder Interessierte konnten so dieses besondere Licht mit nach Hause nehmen. Die Erlöse und Spenden des Abends gehen an das Caritas Baby Hospital, ein Kinderkrankenhaus in Bethlehem, das das einzige Kinderkrankenhaus auf palästinensischem Grund sei.