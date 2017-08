Stetten CVJM Stetten erlebt spannende Tage am Walchensee

Aus 15 Gemeinden kamen die rund 60 Kinder, die mit dem CVJM Stetten am Walchensee im Sommerlager waren.

Mag Stetten auch die kleinste Gemeinde im Bodensee sein, so ist der dortige CVJM (Christilicher Verein Junger Menschen) überaus aktiv. Jetzt kehrte er vom diesjährigen Sommerlager zurück, in dem rund 60 Kinder 15 Tage am bayerischen Walchensee verbrachten. Die Teilnehmer kamen aus insgesamt 15 verschiedenen Orten, davon die meisten zwar aus Stetten, Meersburg, Daisendorf und Hagnau, aber auch aus Friedrichshafen und sogar aus Freiburg. Mit dabei waren auch sechs syrische Kinder. Sie wurden von 15 Betreuern des CVJM betreut.

Es sei das "Lieblingslager“ des CVJM Stetten, schreibt Silvia Engel, die Leiterin der Freizeit, in ihrem Bericht. Alle drei bis vier Jahre locke es den Verein an diesen Ort: Genauer gesagt nach Breitort, eine kleine Siedlung, umgeben vom kristallklaren und smaragdgrünen Bergsee, dem Walchensee, im Hintergrund den Wald und in sichtbarer Nähe den erhabenen und respektvollen Herzogstand. Ein Naturschutzgebiet, das Menschen bei schönen Wetter zum Baden und die Segler zum Surfen anlockt.

Das Lager auf einer großen Wiese bestand aus Holzhütten, in denen immer zehn Kinder wohnten, es gab eine Feuerstelle, ein Haus zum Kochen und Essen. "Unser biblisches Thema war in diesem Jahr Jesus und sein Weg von Galiläa bis Jerusalem", berichtet Silvia Engel. "Wir begleiteten ihn auf dieser Reise und lernten mit ihm Menschen kennen, denen er begegnete und die ganz persönlich seine Zuwendung und Liebe erfuhren. Die Mitarbeiter kleideten sich in biblische Gewänder und mithilfe von Requisiten und der natürlichen Umgebung setzten sie diese Geschichten in Szene. So spielte die Berufung der Jünger und auch die letzte Begegnung Jesu mit seinem Jünger Petrus nach der Auferstehung am Ufer des Walchensees. So konnten sich die Kinder vorstellen, wie das war am See Genezareth."

Die Tage waren gefüllt mit einem abwechslungsreichen Programm, das es an nichts mangeln ließ. Galt der Vormittag dem Saubermachen, der Zeit mit der biblischen Geschichte und dem Sport, so gab es am Nachmittag Kreatives wie Hobby und Kunst in der Natur, Sportliches wie der Olympiade, Wasserspielen, Wanderungen, Geländespielen und freier Zeit und am Abend Geselliges wie Lagerfeuer, Stockbrot, Spiel und Quiz, ein Nachtgeländespiel und unser traditioneller Schluss-und Ehrungsabend. Einer der vielen Highlights der Freizeit waren der Bayrische Tag mit bayrischer Kleidung, Essen, Musik, Spielen dem Besuch eines Ochsenrennens in Wallgau.

"Freizeiten werden in den Jungen und Mädchen zu lebenslangen Erinnerungen", beschreibt Silvia Engel, und die Leiterin weiter: „Ich staune jedes Jahr neu über das kreative Potential der Mitarbeiter. Und in allem sind sie Freunde und Begleiter der Kinder, hören zu und suchen, sie zu verstehen und mit ihnen zu leben.“ 2017 geht es ins Münstertal in den Schwarzwald.