Stetten CVJM-Nachwuchs aus Stetten absolviert Häuptlingsfreizeit mit viel Lernarbeit

Der CVJM war für eine Schulungswoche in der Bildungsstätte St Franziskus in Königsheim.

Eine Schulungswoche für angehende Mitarbeiter veranstaltete die Stettener Gruppe des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) jetzt in der Bildungsstätte „St. Franziskus“ in Königsheim (Kreis Tuttlingen). Insgesamt 26 Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 17 Jahren stehen derzeit in der Ausbildung zum Mitarbeiter. Sie besuchen regelmäßig die Jungschar und den Jugendkreis, sind Häuptlinge oder Stellvertreter oder arbeiten bereits in einer Kinder-oder Jugendgruppe mit, berichtet Silvia Engel vom CVJM. Ausgebildet werden sie in theologischen Fächern wie Bibelkunde und Andacht, Kirchen- und CVJM-Geschichte, aber auch in ganz praktischen Aufgaben wir dem Bau einer Feuerstelle, Morsen, Erste Hilfe, oder Karten und Kompass lesen oder Frühsport. Am Ende gab es Tests in acht theoretischen und vier praktischen Fächern.

Geübt wurde außerdem, wie am Morgen die Kinder geweckt werden, eine Geschichte spannend erzählt wird, das Tischgebet gesprochen werden kann, ein Schild nach heraldischen Regeln gemalt wird und vieles andere. Am Ende der Freizeit gab es Tests in acht theoretischen und vier praktischen Fächern. "Alle Jungen und Mädchen und Jugendlichen haben die Freizeit mit ausgezeichnet guten Ergebnissen bestanden und wir gratulieren zu ihren Leistungen", schreibt Silvia Engel weiter. "Wir sind dankbar, dass wir uns um Mitarbeiternachwuchs keine Sorgen machen müssen und uns freuen können auf diese jungen Menschen, die bereit sind, ihren Glauben an die nächste Generation weiterzugeben und ihre Zeit in die Kinder-und Jugendarbeit zu investieren.

" Dort sei sie gut angelegt und sie selbst würden an Selbstvertrauen gewinnen, würden ihre Gaben und Stärken entdecken und in die Teamarbeit hineinwachsen. Außerdem würde sie lernen zu beobachten, mitzureden, mit zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen. Der CVJ Stetten danke allen Mitarbeitern für ihre hervorragende Mitarbeit und Gestaltung der Freizeit. Ausdrücklich genannt werden Katharina Engel, Christian Engel, Christoph Hertweck, Hanna Weber, Maya Hanser und Isabelle Müller-Schoenau. "Es ist nicht selbstverständlich, wenn junge Menschen Urlaub und freie Tage geben, um junge Mitarbeiter zu erziehen, zu lehren und zu begleiten." Bild: CVJM Stetten