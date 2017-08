Stetten Bürgermeisterwahl in Stetten: Daniel Heß ist einziger Bewerber

Bis Montagabend sind keine weiteren Bewerbungen um das Amt des Bürgermeisters bei der Gemeinde eingegangen.

Montag, 10. Oktober, 18 Uhr: Die Leiterin des Hauptamts in Stetten und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Daniela Groß, schaut in den Briefkasten am Rathaus und stellt fest, dass sich keine weitere Bewerbung um das Bürgermeisteramt in der kleinsten Gemeinde des Bodenseekreises in dem Kasten befindet.

Nachdem bisher nur die Bewerbung des amtierenden, ehrenamtlichen Bürgermeisters Daniel Heß bei der Gemeinde abgegeben worden ist, steht fest, dass nur Heß auf dem Wahlzettel stehen wird, wenn die Stettener Bürger am Sonntag, 6. November, aufgerufen sind, zur Wahl ihres – dann hauptamtlichen – Bürgermeisters ihre Stimme abzugeben.

Voraussetzung ist natürlich, dass der Gemeindewahlausschuss bei seiner öffentlichen Sitzung am 13. Oktober um 19 Uhr im Rathaus der Gemeinde Stetten die ordnungsgemäße Bewerbung von Daniel Heß bestätigt. Der Gemeindewahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Daniela Groß als Vorsitzende und Jasmin Bachmann als deren Stellvertreterin. Erster Beisitzer ist Horst Kraus (Stellvertreter Stefan Warnkönig) und zweiter Beisitzer Tobias Heiß (Stellvertreter Alexander Cerny). Schriftführerin ist Birgit Landgraf, die von Selina Loy vertreten wird.

Nach vierjähriger Amtszeit von Heß war vom Gemeinderat entschieden worden, die Bürgermeisterstelle in der Gemeinde Stetten von einer ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Stelle zu überführen, weil eine Fortführung des Amts im Ehrenamt aufgrund der zahlreichen Sachthemen und Termine nicht mehr möglich sei.