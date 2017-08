Stetten Bürgermeisterkandidat Daniel Heß: "Ich werde die Interessen der Gemeinde vertreten"

Bürgermeisterkandidat Daniel Heß beschreibt die Aufgaben, die die Gemeinde Stetten künftig erwarten. Der amtierende ehrenamtliche Bürgermeister ist der einzige Kandidat zur Wahl eines hauptamtlichen Bürgermeisters am 6. November. Mit dem SÜDKURIER sprach Heß über schnelles Internet, Verkehr und Baugrund.

Die Bürger von Stetten, der kleinsten Gemeinde im Bodenseekreis, sind am 6. November aufgerufen, einen neuen, hauptamtlichen Bürgermeister zu wählen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist am 10. Oktober ist klar, dass nur Daniel Heß – seit dem Jahr 2012 ehrenamtlicher Bürgermeister von Stetten – als dann hauptamtlicher Bürgermeister im Rathaus von Stetten zur Wahl steht. Der SÜDKURIER hat mit Daniel Heß über die wichtigsten Themen gesprochen, die sowohl die Wahlveranstaltungen als auch die Gemeinde in den kommenden Jahren besonders beschäftigen werden.

Unter den Nägeln brennt Daniel Heß der Anschluss der Gemeinde ans schnelle Internet. "Zusammen mit den Kommunen des Verwaltungsverbands Meersburg und TKT-Teleconsult werden wir in absehbarer Zeit die Verlegung der Breitbandkabel planen, wobei es mir besonders wichtig ist, auch die Außenbereiche – wie zum Beispiel das Roggele und den Höhenweg – anzuschließen", sagt Heß. Die Verkehrs- und Straßensituation insgesamt und speziell für Stetten ist stets ein aktuelles Thema. "Ich favorisiere hier den Planungsfall 7.5. Allerdings unter der Maßgabe, dass die Zu- und Abfahrten nach Meersburg und der Fähre dergestalt optimiert werden müssen, dass für die Stettener Anwohner die Belastung möglichst gering ist. Ich werde nach wie vor in den verschiedenen Foren die Interessen der Gemeinde Stetten vertreten", betont Daniel Heß. Zur Baulandentwicklung und Schaffung bezahlbaren Wohnraums gebe es als Planungswunsch die Gebiete Hofacker und Obere Wiesen II, wobei Heß hofft, die entsprechenden Grundstückeigentümer überzeugen zu können, dass sie ihre Grundstücke für die Baupläne zur Verfügung stellen.

Auch im Hinblick auf die Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde wünscht sich Heß, im Bereich des neuen Feuerwehrhauses Kleingewerbe ansiedeln zu können. Das Flüchtlingsthema wird die Gemeinde auch weiterhin beschäftigen, wobei man auf die Anschlussunterbringung von Familien hofft, da hier eine Integration leichter erscheint – es würden auch weiterhin Räumlichkeiten für die Anschlussunterbringung gesucht. In Sachen Grundschule sei man in Stetten mit der Schulgemeinschaft mit Hagnau gut aufgestellt. "Die Zusammenarbeit mit Hagnau ist erfolgreich. Es ist wichtig, dass die Schülerzahlen stimmen, damit die Schule auch in Zukunft erhalten bleibt", sagt der amtierende ehrenamtliche Bürgermeister.

Ebenso positiv beurteilt Heß die aktuelle und künftige Situation im Kindergarten, wo es im Bereich der Kinder unter drei Jahren ebenfalls eine Kooperation mit Hagnau gibt. Die Qualitätssicherung im Kindergarten wird in nächster Zeit im Vordergrund stehen. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir ausreichend Plätze im Kindergarten. Wenn neue Baugebiete erschlossen werden können und Familien mit Kindern nach Stetten ziehen, muss unser Kindergartenkonzept überdacht werden", schließt Heß.

Natürlich gibt es eine ganze Reihe weiterer Zukunftsthemen in Stetten, wie die örtliche Nahversorgung, Jugend- und Vereinsarbeit sowie Landwirtschaft und Tourismus. Zu diesen und weiteren Bereichen möchte und kann er bei seinen geplanten öffentlichen Terminen Stellung beziehen.

Zur Person

Daniel Heß wurde im Dezember 1963 in Konstanz geboren, er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der freie, selbstständige Handelsvertreter saß 18 Jahre im Gemeinderat von Stetten, ehe er zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde gewählt wurde. Inzwischen hat Daniel Heß eine vierjährige Amtszeit in dem Bodenseeort hinter sich. Ehrenamtlich ist er im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes Meersburg tätig, er ist aktives Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Stetten und im Vorstand des CDU-Ortsverbands. Zu seinen Hobbys zählen Wandern, Radfahren und alles rund um den Computer.

Warum wieder zum Hauptamt?

Stetten ist mit 1000 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Bodenseekreis. Wäre sie als Ortsteil einer anderen Gemeinde nicht besser aufgehoben? Dazu Bürgermeisterkandidat Daniel Heß: "In diversen Sachthemen zeigt es sich, dass die Kommunen durchaus kontroverse Interessen haben. Das beste Beispiel ist hier die aktuelle Diskussion um die Trassenführung der Bündelungsstraße B 31/B 33. In diesen Dialogforen ist es wichtig, dass ein Bürgermeister ausschließlich die Interessen der Gemeinde Stetten vertritt. Ich denke, ich habe es in den vergangenen Jahren geschafft, Stetten ein Gesicht zu geben und unsere Gemeinde über die Gemeindegrenzen hinaus zu positionieren." Und zur Frage, dass der seinerzeit herausgestellte finanzielle Vorteil von 20 000 Euro pro Jahr eines ehrenamtlichen gegenüber einem hauptamtlichen Bürgermeister nun wegfalle, meint Heß: "Ich denke nicht, dass wir an dieser Stelle über Geld reden sollten. Vielmehr sollten wir unser Augenmerk auf die zu erfüllenden Aufgaben der Gemeinde richten. Uns erwarten zahlreiche, zeitintensive Herausforderungen, als ein Beispiel nenne ich die Flüchtlingsproblematik, die kleinere Kommunen personell stark fordert. Bürgerdialoge finde ich sehr wichtig. Auch hierfür ist im Ehrenamt keine zeitliche Ressource vorhanden." Der Bürger unterscheide nicht zwischen Haupt- und Ehrenamt.

Alleinkandidat: Daniel Heß ist motiviert

Herr Heß, wie beurteilen Sie die Tatsache, dass Sie der einzige Kandidat für das Amt des Bürgermeisters in Stetten sind?

Es wäre wohl spannender gewesen, wenn sich ein weiterer Kandidat hätte aufstellen lassen. Aber ich bin trotzdem motiviert, einen guten, engagierten Wahlkampf zu führen.

Haben Sie eine Strategie, um möglichst viele Stettener zu bewegen, zur Wahl zu gehen, damit eine akzeptable Wahlbeteiligung zustande kommt?

Ich werde auf jeden Fall zwei öffentliche Wahlveranstaltungen anbieten und die Zeit nutzen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Außerdem, wer Stetten kennt, der weiß auch, dass die Stettener aktive Wahlbürger sind.

Warum glauben Sie, hat sich kein weiterer Kandidat um das Amt des Bürgermeisters in Stetten beworben?

Ich denke, dass ich die vergangenen knapp vier Jahre gemeinsam mit dem Gemeinderat eine gute Arbeit geleistet habe. Dies hat unter Umständen andere Interessenten von einer Kandidatur abgehalten. Auch scheint es wohl so zu sein, dass das Amt des Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde heute nicht mehr die Attraktivität besitzt, wie noch vor zehn oder 20 Jahren.