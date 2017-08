Stetten Bürgermeisteramt soll wieder hauptamtlich geführt werden

Der Gemeinderat von Stetten hatte 2012 entschieden, das Bürgermeisteramt von einem Haupt- in ein Ehrenamt zu wandeln. Jetzt wird das Amt wieder zu einem Hauptamt gewandelt. Der Grund: Die gestiegenen Aufgaben sind ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen. Daniel Heß, ehrenamtlicher Bürgermeister, hat erklärt, er würde sich auch auf die hauptamtliche Stelle bewerben.

Ohne Aussprache oder Diskussion hat der Gemeinderat beschlossen, den Paragrafen 4 der Hauptsatzung zu ändern, sodass zukünftig "der Bürgermeister hauptamtlicher Beamter auf Zeit ist". Bürgermeister Daniel Heß hatte eingangs festgestellt, dass in den beiden vorangegangenen Ratssitzungen ausführlich über eine entsprechende Änderung der Hauptsatzung beraten worden war.

Aus der Mitte des Rates war in der ersten Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes eine Diskussion über die Änderung der Bürgermeisterstelle in der Gemeinde Stetten von einer ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Stelle angestoßen worden. In der vorangegangenen Sitzung hatte die Gemeindeverwaltung erklärt, dass es aufgrund der zahlreichen Sachthemen und Termine nicht mehr möglich sei, das Amt des Bürgermeisters ehrenamtlich auszufüllen. Es war darauf hingewiesen worden, dass es in Baden-Württemberg 109 Gemeinde mit 1000 bis 2000 Einwohnern gebe, von denen 106 im Hauptamt und nur drei im Ehrenamt geführt werden.

Gemeinderat Jürgen Kammerer betonte in der betreffenden Sitzung, dass seinerzeit, als der Rat einstimmig für einen ehrenamtlichen Bürgermeister votierte, nicht abzusehen gewesen sei, welche zusätzlichen Aufgaben kommen. Er nannte hier als Beispiele die Wiederaufnahme der Diskussionen um die B 31-neu, das Flüchtlingsthema, Breitband, Baulandentwicklung, das neue kommunale Haushaltsrecht und vieles mehr. Eine Änderung zu einer hauptamtlichen Bürgermeisterstelle sei zum Wohle der Gemeinde Stetten notwendig.

Gemeinderätin Nicola Barth hatte seinerzeit angemerkt: "Als neue Gemeinderätin betone ich, dass die damalige Entscheidung für das Ehrenamt gut und richtig war. Aber wenn wir jetzt weiter am Ehrenamt festhalten würden, würde in der Gemeinde nichts mehr geschehen und wir würden auf der Stelle treten." Und Bürgermeister Daniel Heß schloss die Beratung: "Ich bin schon gefragt worden, ob ich bei einer Bürgermeisterwahl im Hauptamt wieder antreten würde. Meine Antwort ist ganz klar: Ja."

Das weitere Prozedere, nachdem der Rat nun die Änderung der Hauptsatzung beschlossen hat, sieht zunächst eine außerplanmäßige Ratssitzung vor, voraussichtlich am 15. August. Hier werden die Wahlmodalitäten festgelegt. Dann erfolgt die Ausschreibung der Bürgermeisterstelle im Staatsanzeiger. Als Wahltermin könnte der 6. November festgelegt werden, als Nachwahltermin der 27. November. Darauf könne nach Vorlage des Wahlprüfungsbescheids der Amtsantritt des neuen Bürgermeisters erfolgen.

Bis zum Amtsantritt eines neuen Bürgermeisters ist Daniel Heß zur Weiterführung des Amtes verpflichtet mit allen Rechten und Pflichten.

Ehrenamtlicher Bürgermeister in Stetten

Im Juni 2012 hatte der Gemeinderat von Stetten einstimmig entschieden, die Hauptsatzung dergestalt zu ändern, dass künftig ein ehrenamtlicher Bürgermeister auf Zeit die Geschicke der Gemeinde lenken soll. Grund für die Entscheidung der Räte war eine berechnete Einsparung von rund 22¦000 Euro pro Jahr durch Veränderungen in der Funktion des Bürgermeisters, im Bürgerbüro und in der Hauptverwaltung. Zuvor hatte der damalige Bürgermeister Siegmund Paul daran erinnert, dass er selbst im Vorfeld der Bürgermeisterwahl 2004, angesichts der "damaligen jämmerlichen finanziellen Situation" der Gemeinde, eine Lücke im Regelwerk erkannt hatte: Diese Lücke bewirkt, dass der zur Ruhe gesetzte Amtsinhaber nach Wegfall der Dienstbezüge für das Hauptamt das Amt unter Gewährung einer Aufwandsentschädigung ehrenamtlich und deshalb unter Erhalt der Versorgungsbezüge weiterführen kann.

Gemeinderat Jürgen Kammerer (FWV) hatte seinerzeit festgestellt: "Wenn eine Gesetzeslücke zum Vorteil der Gemeinde genutzt werden kann, werde ich sie als Gemeinderat auch nutzen. Die eingesparten 22¦000 Euro pro Jahr kommen der Gemeinde zugute. Allerding will ich den Beschluss grundsätzlich von der Person des derzeitigen Bürgermeisters trennen."

Zur Bürgermeisterwahl am 4. November 2012 war neben Siegmund Paul auch Gemeinderat Daniel Heß als Kandidat angetreten. Heß gewann die Wahl und wurde im Februar 2013 ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Stetten. Bei der öffentlichen Kandidatenvorstellung am 27. Oktober 2012 im Gemeindesaal in Stetten hatte Daniel Heß noch in Aussicht gestellt, das Amt des Bürgermeisters die gesamte Wahlperiode bekleiden zu wollen.