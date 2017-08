Stetten Bürgermeister Daniel Heß ist entsetzt über Gespräch mit Verkehrsminister

Der Beteiligungsprozess zur B 31-neu "läuft aus dem Ruder", findet Bürgermeister Daniel Heß, nachdem es ein Treffen mit Verkehrsminister Winfried Hermann gab. Organisiert hatte dies Martin Hahn für Vertreter der "Arbeitsgemeinschaft Ausbau B 31-neu".

In der Ratssitzung hat Gemeinderat Jürgen Kammerer (FWV) seinen Unmut über ein Treffen einer neu gegründeten "Arbeitsgemeinschaft Ausbau B 31-neu" mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann geäußert. Dies sei wohl durch Vermittlung des Landtagsabgeordneten der Grünen im Bodenseekreis, Martin Hahn, zustande gekommen. Gemäß eines Berichts des SÜDKURIER gehören zu der Arbeitsgemeinschaft: der BUND Kreisverband Bodensee, der Nabu Bezirksverband Donau-Bodensee, der LNV Arbeitskreis Bodensee, der Verkehrsclub Deutschland, Kreisgruppe Bodensee, der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband, Ortsverein Markdorf, die Bürgerinitiative Immenstaad gegen den Planungsfall 7, die Bürgerinitiative Efrizweiler, die Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf und der Meersburger Initiativ-Kreis B 31-neu.

Aus einer anschließenden Veröffentlichung der Verkehrsinitiative Hagnau geht zu dem Gespräch zwischen Minister Winfried Hermann, Martin Hahn und den Organisationen hervor: "Das Gespräch galt offensichtlich dem Ziel, dem Minister direkt die Ablehnung der zur Diskussion stehenden linienbestimmten Trasse 7.5 darzustellen. Argumentiert wird vor allem mit den hinlänglich bekannten Themen gravierender Flächenverbrauch und Zerschneidung wertvoller land- und forstwirtschaftlich genutzter Kulturlandschaft. Weiterhin wird die Notwendigkeit eines zweibahnigen und vierspurigen (autobahnähnlichen) Ausbaus der B 31-neu unter anderem mit dem Argument einer möglichen Verkehrsverlagerung durch den Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn bestritten. Landtagsabgeordneter der Grünen Martin Hahn plädierte ergänzend bei Minister Hermann, sich beim Projekt B 31-neu auf den 'einzigen Flaschenhals' zu konzentrieren, nämlich auf Hagnau.

Weil die 7.5 umstritten sei und man sich auf Einsprüche einrichten müsse, dadurch mit einer verlängerten Bauzeit von 20 Jahren zu rechnen habe, sei voraussichtlich eine 'kleine Tunnellösung' in Hagnau schneller umsetzbar." Bürgermeister Daniel Heß zeigte sich ob dieses Treffens und der Inhalte entsetzt: "Das läuft aus dem Ruder. Das hat mit einem offenen Beteiligungsprozess, einem Dialog, der in den verschiedenen Gremien geführt werden sollte, nichts mehr zu tun. Ich finde das Verhalten unmöglich, gerade auch vom Landtagsabgeordneten Martin Hahn, der damit auch gegen das Regierungspräsidium tritt, das den offenen Beteiligungsprozess eingeleitet hat. Ich bin in Kontakt mit den Bürgermeistern von Immenstaad, Jürgen Beisswenger, und Hagnau, Volker Frede, wir werden das untersuchen und in den Foren zur Sprache bringen."

B 31-neu–Dialog-Forum

In einer vorangegangenen Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Daniel Heß informiert, dass aus 400 zufällig ausgewählten Personen der Region 50 Personen am ersten Dialog-Forum teilnehmen würden, die mit Anregungen, Vorschlägen und Kritik zu den B 31-Planungen gehört werden sollen. Aus Stetten könnten zwei Personen teilnehmen. Wenn sich mehr melden, würde das Los entscheiden. Das erste Treffen fand am 19. Juli statt. Die Gemeinde Stetten favorisiert den Planungsfall 7.5, wobei die Anbindung von Meersburg und der Fähre dergestalt erfolgen soll, dass Stettener Bürger nicht unter Verkehrsbelastungen leiden.