Stetten Bürgermeister Daniel Heß: Statt Ehrenamt wieder Vollzeitjob

Nachdem Stetten, kleinste Gemeinde im Bodenseekreis, 2012 die hautpamtliche Stelle des Bürgermeisters abgeschafft hatte, war Daniel Heß vier Jahre lang ehrenamtlich in dieser Funktion im Einsatz. Weil die Aufgaben aber überhand nahmen und das Amt ehrenamtlich nicht mehr zu führen war, wurde die Stelle wieder in einen Vollzeitjob umgemünzt – und Daniel Heß nach seiner Wahl jetzt im Amt vereidigt.

Im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Gemeindesaal, geleitet vom stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Kammerer, ist Daniel Heß als neuer hauptamtlicher Bürgermeister von Stetten, der kleinsten Gemeinde im Bodenseekreis, in sein Amt eingeführt worden. Kammerer erinnerte: "Bei deiner Wahl vor vier Jahren war unter anderem mehr Bürgernähe dein Votum. Das jetzt erzielte Wahlergebnis zeigt, dass du die Erwartungen Bürgernähe und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat erfüllt hast."

Landrat Lothar Wölfle betonte, dass Demokratie nicht von der Couch aus gelebt werden könne. Die hohe Wahlbeteiligung von 54,2 Prozent, obgleich es nur einen Bewerber gegeben hatte, belege, dass die Stettener Demokratie leben. Das Alleinstellungsmerkmal, einziger ehrenamtlicher Bürgermeister im Bodenseekreis zu sein, gelte für Daniel Heß nun nicht mehr. Wölfle betonte, dass es viele Berührungspunkte zum Landratsamt gibt, wie die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, die Verkehrssituation, den Breitbandausbau und den Anschluss von Stetten an den Städteschnellbus zwischen Friedrichshafen und Konstanz. "Das sind Aufgaben, denen wir uns stellen und die wir lösen müssen. Und mit Ihnen werden diese Themen offen, proaktiv, engagiert und bürgernah vorangetrieben", unterstrich der Landrat.



Der Kreisverbandsvorsitzende der Bürgermeister, Reinhold Schnell, selbst Bürgermeister von Neukirch, verglich die Amtsjahre eines Bürgermeisters mit einem Schlingerkurs auf verschiedenen Straßen: "Man weiß nie, wenn man losfährt, was einen auf der Wegstrecke erwartet und wie man am Ziel ankommt." Dabei sei es nicht leicht, die vielfältigen Interessen unter einen Hut zu bringen. Es bedürfe eines hohen Maßes an Einsatzbereitschaft, guter Nerven, viel Kraft, Zuversicht und natürlich des Quäntchens Glück. Schnell erwähnte auch, dass es die Räte der Gemeinde Stetten angeregt und erst möglich gemacht hätten, aus dem ehrenamtlichen wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister zu machen.

Für den Gemeindeverwaltungsverband Meersburg, zu dem die Stadt Meersburg und die Gemeinden Stetten, Uhldingen-Mühlhofen, Daisendorf und Hagnau gehören, betonte der Bürgermeister von Uhldingen-Mühlhofen, Edgar Lamm: "Der zunächst lose Verband mit zäher Umsetzung der Aufgaben hat sich zu einem Verband entwickelt, der seine Aufgaben ernst nimmt und seine Ziele und Aufgaben jetzt schneller umsetzt. Das ist auch dein Verdienst." Als Beispiele nannte er die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen, für die einvernehmlich ein Konzept entwickelt wurde. Binnen zwölf Jahren werden alle Straßen saniert und jede Gemeinde zahlt jährlich einen festen Betrag. Auch beim Breitbandausbau habe man im Gemeindeverwaltungsverband "gegen die frechen Querschüsse der Deutschen Telekom" ein Konzept entwickelt, mit dem man Vorreiter im Kreis sei und bereits in diesem Jahr mit der Ausschreibung für einen Betreiber beginnen könne.

Pfarrer Matthias Schneider hatte einen bunten Geschenkkorb dabei mit Brot als Stärkung, Salz für die Würze des Lebens, Weintrauben für frohe Stunden, Blümchen für die Frau des Bürgermeisters sowie Käse, mit dem man sich im öffentlichen Leben herumschlagen müsse. Die Feuerwehr Stetten überreichte Heß unter anderem ein dickes Fell für die Unbilden eines Bürgermeisters. Auch der Sportverein und die Narrengesellschaft Hasle-Maale würdigten den neuen Bürgermeister.

In seiner Dankesrede nahm Daniel Heß die Anwesenden mit auf eine Reise durch die Gemeinde Stetten und beschrieb die Vorteile der Gemeinde, den aktuellen Stand und die noch ausstehenden Aufgaben für die kommende Legislaturperiode.

Hauptamtliche Stelle

Daniel Heß war am 6. November 2016 zum Bürgermeister von Stetten, der kleinsten Gemeinde im Bodenseekreis, gewählt worden. Bei einer Wahlbeteiligung von 54,2 Prozent konnte er 93,7 Prozent der gültigen Wählerstimmen, das entspricht 415 Stimmen, auf sich vereinen. Heß war der einzige Bewerber um dieses Amt.

Im Juni 2012 hatte der Gemeinderat von Stetten einstimmig entschieden, die Hauptsatzung dergestalt zu ändern, dass künftig ein ehrenamtlicher Bürgermeister auf Zeit die Geschicke der Gemeinde lenken soll. Im vergangenen Jahr gab es eine Diskussion, dass die Bürgermeisterstelle wieder von einer ehrenamtlichen in eine hauptamtliche Stelle umgewandelt werden solle. Dies insbesondere deshalb, weil eine Fortführung des Amtes des Bürgermeisters im Ehrenamt aufgrund der zahlreichen Sachthemen und Termine nicht mehr möglich sei.

Vonseiten der Gemeinderäte war argumentiert worden, dass 2012 nicht absehbar gewesen war, welche zusätzlichen Aufgaben auf die Gemeinde zukommen, wie die Wiederaufnahme der Diskussionen um die B 31-neu, die Unterbringung von Flüchtlingen, Breitband, Baulandentwicklung, das neue kommunale Haushaltsrecht und vieles mehr. Daraufhin beschloss der Rat einstimmig die Änderung von Paragraf 4 der Hauptsatzung, was zu den Neuwahlen führte.