Beim Bürgergespräch in der "Alten Brennerei" stellt sich Bürgermeister Daniel Heß den Fragen von knapp zwei Dutzend Bürgern. Inbesondere der Verkehr und Straßenbau waren dabei wichtige Themen.

"Ein gmähtes Wiesle" sei doch die Bürgermeisterwahl am kommenden Sonntag in Stetten, denn einziger Kandidat ist Daniel Heß, derzeit noch ehrenamtlicher Schultes. Das habe zumindest ein Mitarbeiter des Landratsamts zu ihm gemeint, erzählt Heß beim Bürgergespräch, zu dem er in die "Alte Brennerei" lud. Heß selbstbewusste Antwort: "Ich habe auch vier Jahre auf dieser Wiese gemäht." Da kommt kein Widerspruch von den rund 20 Versammelten. Doch einige Fragen, Anregungen und auch kritische Anmerkungen haben sie schon an ihren Bürgermeister, dem sie ganz offen begegnen und der mit den meisten von ihnen per du ist. Kein Wunder, kennt er sie als Einheimischer doch schon lange, teils von Kind an.

Heß spricht von sich aus Themen wie Verkehr, Baulandentwicklung oder Breitbandversorgung an, aber auch die Frage, wieso der Bürgermeister künftig wieder hauptamtlich tätig sein soll. Das hänge mit diesen Aufgaben zusammen, deren doch enormer Aufwand vor vier Jahren so nicht abschätzbar gewesen sei, räumt Heß ein. Hinzu komme die "Asylproblematik", mit der niemand gerechnet habe. Und seine Tür im Rathaus stehe ja auch das ganze Jahr über offen. "Ich will ein Bürgermeister sein, der bürgernah ist – und das erfordert Zeit", musste Heß feststellen. Ob denn dann auch das Personal auf dem Rathaus reduziert werde, wenn es wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister gebe, will eine Bürgerin wissen. Er dürfe zum Personal nichts sagen, meint Heß, gesteht aber zu: "Das muss auf den Prüfstand." Doch er betont auch: "Die Aufgaben müssen erledigt werden."

Die Breitbandversorgung gestalte sich, wegen der ständig wechselnden Zuschusslage, schwieriger als gedacht. Im Sommer 2017 solle nun die Ausschreibung für einen Betreiber raus, aber wie es letztlich mit den Hausanschlüssen funktioniere, stehe in diesem Stadium noch nicht fest.

Was das Straßenbauvorhaben Planungsfall 7.5 angehe, sei es noch zu früh für Diskussionen über den genauen Trassenverlauf, meinte Heß. "Wir müssen erst Zahlen und Fakten abwarten." Stetten favorisiere den Planfall mit der Nordumfahrung, vorausgesetzt, dass man Zu- und Abfahrten nochmal überdenke.

Der aktuelle Verkehr in und um die Gemeinde beschäftigt die Stettener aber schon heute sehr. Heß nennt den Lärmaktionsplan, der unter anderem Tempo 30 innerorts mit sich brachte, erfolgreich, mancher Bürger hätte aber lieber wieder Tempo 50. Heß informiert, bis Mitte Dezember "werden wir noch einen Blitzer kriegen", und zwar am Fußgängerüberweg in der Ortsmitte, ferner wäre er für ein Überholverbot am Feuerwehrhaus. Ob solche Maßnahmen Raser in Schach halten, darüber gehen die Meinungen auseinander. Einig sind sich aber alle, dass man die Grundschule erhalten müsse. Heß, der dort einst selbst Schüler war, bekräftigt: "Dafür setze ich mich ein."

Er dankt außerdem den rührigen Vereinen, die sich auch um Jugendliche und Senioren kümmerten. Was Letztere angeht, hat Heß eine Vision: "Betreutes Wohnen." Heß Wunsch: "Ein Träger wäre toll." Denn eigene Bauflächen habe die Gemeinde nicht. Gerade für Ältere fehle aber die Infrastruktur, bemängelt eine Frau. Nicht einmal einen Geldautomaten gebe es mehr. Heß versichert, dafür habe er hart gekämpft: "Keine Chance." Umso wichtiger sei, appelliert er an alle, die vorhandenen Nahversorger zu nutzen.