20.04.2016 01:46 Stetten Abwasserpumpe am Sportplatz wird erneuert

(wdg) Bürgermeister Daniel Heß gab in der Gemeinderatssitzung eine Eilentscheidung bekannt, nach der kurzfristig die Ersatzbeschaffung einer Abwasserpumpe am Pumpwerk am Sportplatz ohne Ausschreibung für gut 11 000 Euro erfolgen musste, nachdem eine Pumpe ausgefallen war.