Stetten „Obere Braite“: Festlegung von Dachfarben nicht mehr zeitgemäß

Gemeinderat verfällt in Grundsatzdiskussion über Dachfarbe im Baugebiet „Obere Braite“. Antrag für anthrazitfarbene Ziegel wird dennoch genehmigt.

Der Gemeinderat stimmte bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung für den Antrag eines Bauherrn entgegen den Festsetzungen des Bebauungsplans Obere Braite, sein Dach anstelle mit roten mit anthrazitfarbenen Ziegeln einzudecken. Im Vorfeld zum Beschluss hatte sich eine Grundsatzdiskussion entwickelt.

So meinte Gemeinderat Jürgen Kammerer (FWV): „Grundsätzlich steht der Gemeinde die Bauleitplanung zu und hierzu zählen auch die Dachform und die Eindeckung. Der Bebauungsplan in diesem Gebiet ist aus Anfang der 1990er Jahre und die bisherigen Bauherrn haben sich an die vorgegebenen roten Dachziegel gehalten.“ Es sei seinerzeit darum gegangen, den einheitlichen dörflichen Charakter zu bewahren.

Dem entgegnete Bürgermeister Daniel Heß: „In diesem Baugebiet sind bereits Baukörper gedreht worden und zusätzliche Gaupen genehmigt worden.“ Klaus Horn (FWV) erklärte, heute würde man wohl die Bauherren nicht mehr so einengen. Und Horst Kraus (CDU) schloss daraufhin an: „Ich empfinde die Festlegung der Dachfarben nicht mehr für zeitgemäß.“