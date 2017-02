Sipplingen Weiterer Bürgermeister-Kandidat: Stefan Metzger bewirbt sich in Sipplingen

Der Unternehmensberater Stefan Metzger aus Hödingen will Bürgermeister in Sipplingen werden. Er ist der vierte Kandidat. Gewählt wird am Sonntag, 12. März.

Sipplingen – Das Bewerberkarussell um den Bürgermeister-Posten dreht sich weiter: Mit der 40-jährigen Heike Sonntag aus Pfullendorf, gegenwärtig bei der Stadt Meersburg Leiterin des Fachbereichs Finanzen, und dem Unternehmensberater Stefan Metzger aus Hödingen haben zwei weitere Bewerber ihre Unterlagen abgegeben. Aktuell gibt es vier Aspiranten, neben Sonntag und Metzger bewerben sich Oliver Gortat, Verwaltungsfachangestellter, sowie Ralph Freund, Bankkaufmann. Bewerbungsschluss ist am kommenden Montag, 13. Februar, die Wahl findet am 12. März statt.

Und eines steht jetzt schon fest: Stefan Metzger wird noch in diesem Jahr nach Sipplingen umziehen. Ob in der Rolle des Bürgermeisters, für die er sich bewirbt, oder als normaler Bürger, das entscheiden die Sipplinger bei der Bürgermeisterwahl am 12. März.

Derzeit lebt Metzger mit seiner Partnerin und ihrer kleinen Tochter in Hödingen. Die Umzugspläne seien fertig, und er sei mehrfach von den Sipplingern darauf angesprochen worden, ob er mit seinen Fähigkeiten nicht Bürgermeister werden wolle. Metzger fühlte sich angesprochen und entschied sich zu einer Kandidatur. Das war zu einem Zeitpunkt, als noch kein Kandidat am Horizont aufgetaucht war. Mittlerweile sind die Namen von zwei weiteren Männern und einer Frau bekannt, die als Kandidaten für die Wahl am 12. März in den Ring steigen. Ein fünfter Kandidat, Frank Krugmann, zog in dieser Woche seine Kandidatur zurück, nachdem er feststellte, dass auch Metzger sich bewirbt. Er wolle, so Krugmann, seinem langjährigen Freund Stefan Metzger das Feld überlassen. Dieser machte am Freitag nun seine Ankündigung wahr und gab seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus ab.

In seiner beruflichen Laufbahn habe er "einen umfangreichen Einblick in die unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse sowohl von Privatpersonen, wie auch von Unternehmen, Institutionen und Ämtern" erlangt, schreibt Metzger auf seiner Homepage. Sein Wahlprogramm teilt er auf in die Bereiche Verkehr, Generationen, Wohnen, Finanzen, Familien, Tourismus, Vereine. Im Transitverkehr sieht er eine Ursache für Lärm und Abgase, und eine Ursache für Hangabgänge, "Dies zu beseitigen, lastet auf den Schultern aller Sipplinger." Es sei ihm wichtig, lässt Metzger außerdem wissen, "dass auch künftig alle Sipplinger in Sipplingen leben können". Verschiedene "Lösungsansätze" habe er hierzu schon ausgearbeitet – ohne sie in seinem Wahlprogramm jetzt schon zu nennen. In der Haushalts- und Finanzpolitik, sagt Metzger, sei ihm "eine solide und zukunftsorientierte Haushaltspolitik" wichtig. Er sehe seine Kernkompetenz im "optimalen Ausschöpfen sämtlicher Bundes- und Landeszuschüsse". Und mit der Erfahrung als junge Familie liege es ihm am Herzen, "dass Sipplingen ein Ort bleibt, in dem sich auch die jüngeren Generationen wohl fühlen". Dem Tourismus konstatiert er, "eine wichtige Einnahmequelle" zu sein. Diesen Wirtschaftszweig müsse man ausbauen. Auch hierzu habe er "einige vielversprechende Ideen" – behält sie gegenwärtig aber noch für sich. Die Vereine seien "das Rückgrat einer vitalen Gemeinde", stellt Metzger fest, und macht seine Kompetenz unter anderem daran fest, dass auch er "ein echtes Dorfgewächs" sei. Sipplingens Brauchtum sei "ein wertvolles Vermächtnis, das es zu erhalten gilt".

Zur Person: Stefan Metzger wurde, wie sich seiner Internetseite entnehmen lässt, 1974 in Überlingen/Hödingen als letztes von drei Kindern geboren. Er lebt in einer festen Partnerschaft, ihre gemeinsame Tochter ist 16 Monate alt. Zu seinem Lebenslauf lässt Stefan Metzger wissen: "Mein Vater ist stellvertretender Schulleiter in Pension, meine Mutter Hausfrau, meine Schwester Lehrerin in Stockach und mein Bruder Entwicklungsingenieur bei Porsche in Stuttgart." Nach seinem Fachabitur habe er von 1998 bis 2001 eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten in Singen absolviert, um anschließend bis 2005 in der Kanzlei Dr. Auriga, Falk und Herdzin in Überlingen zu arbeiten. Dort habe er sich nebenberuflich zum Steuerfachwirt weitergebildet. Bis 2013 habe er in einer Kanzlei im Deggenhausertal gearbeitet, und seit 2013 sei er selbstständig als Unternehmensberater tätig.