Sipplingen Wasserpreis wird bald steigen

Der Gemeinderat verabschiedet den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sipplingen.

Sipplingen (hk) Eine Erhöhung des Wasserpreises kündigte Bürgermeister Anselm Neher während den Beratungen zum diesjährigen Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerke Sipplingen an. Der vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Plan zeichnet sich durch ein ausgeglichenes Ergebnis beim Wasserhaushalt und einem kleinen Jahresgewinn von 10 639 Euro bei der Stromerzeugung aus, der dem Vermögensplan zugeführt werden soll. Der Wirtschaftsplan umfasst ein Volumen von 672 252 Euro, wovon 239 000 Euro auf den Erfolgsplan und 433 252 Euro auf den Vermögensplan entfallen.

Zu Jahresbeginn 2010 hatte die Gemeinde aus steuerlichen Gründen den Eigenbetrieb Gemeindewerke mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Stromerzeugung (Fotovoltaikanlagen) gegründet. Der 2004 gegründete Eigenbetrieb Wasserversorgung war in den Gemeindewerken als Betriebszweig aufgegangen. Die Gemeindewerke versorgen Sipplingen und Süßenmühle mit Trink- und Brauchwasser. Außerdem erzeugen sie mit drei Fotovoltaikanlagen auf den Dächern der Schule und des Feuerwehrgerätehauses Strom und speisen diesen in das Netz der EnBW ein. Um bei der Wasserversorgung mindestens eine volle Kostendeckung zu erreichen, wurde der Wasserpreis zum 1. Januar 2014 von 1,17 Euro auf 1,27 Euro zuzüglich sieben Prozent Mehrwertsteuer angehoben. Diese Anhebung werde aber wohl nicht ausreichen, um in Zukunft das Ergebnis ausgeglichen zu gestalten, hatte der Rathauschef bereits im Dezember 2016 gesagt.

Im Betriebszweig Wasserversorgung ist im Erfolgsplan als wesentlicher Ertrag der Frischwasserverkauf mit 202 000 Euro veranschlagt. Im Vermögensplan ist eine Kreditaufnahme von 380 213 Euro geplant. 300 000 Euro sollen in die Verteilungsanlagen investiert werden; davon 200 000 Euro als erste Rate für einen neuen Hochbehälter und 66 100 Euro für die Erneuerung der Wasserleitung "Am Brunnenberg". Außerdem gilt es, einen Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren in Höhe von 78 016 Euro zu bereinigen. Laut Geßler ist dieses Minus entstanden, weil im Jahre 2015 Investitionen im Eigenbetrieb nicht durch Eigenmittel des Eigenbetriebs oder mittels Kreditaufnahmen gegenfinanziert, sondern kurzfristig durch liquide Mittel des Gemeindehaushaltes beglichen worden seien. Geßler erklärte: „Der aus dem Finanzierungsfehlbetrag entstehenden Kreditaufnahme stehen bereits getätigte Investitionen gegenüber.“ Außerdem sollen Kredite in Höhe von 40 000 Euro getilgt werden.