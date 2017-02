Sipplingen Volles Haus zur Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten

Die Bürger zeigten großes Interesse an den Bewerbern um den Bürgermeisterposten in Sipplingen. Bei der offiziellen Kandidatenvorstellung waren irgendwann nur noch Stehplätze zu haben. In Redebeiträgen von höchstens 20 Minuten präsentierten die drei Bewerber und eine Bewerberin schließlich sich und ihre Ideen.

Der amtierende Bürgermeister Anselm Neher konnte seine Rührung bei der offiziellen Kandidatenvorstellung um seine Nachfolge im Sipplinger Rathaus nicht verbergen. Zum einen zeigte er sich sichtlich erfreut über die unzähligen Zuhörer in der Turn- und Festhalle – viele Bürger fanden nur noch einen Stehplatz. "Wir sind wie eine große Familie. Schön, dass Sie da sind", sagte Bürgermeister Neher vor vollem Haus. Zum anderen äußerte er sich zu seinem Abschied vom Amt des Bürgermeisters. "Die Zeit ist wie im Flug vergangen", sagte Neher. Anfang Juni endet seine zweite Amtszeit. 2001 war er zum Rathauschef gewählt worden. "Natürlich freut man sich auf das, was kommt, aber man nimmt auch viel Demut mit", erklärte er.

Als Amtsinhaber oblag es ihm dann, die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten zu moderieren. Höchstens 20 Minuten hatten diese Zeit, um sich und ihre Ideen vorzustellen. Den Redebeiträgen der anderen Kandidaten durften sie nicht zuhören, sondern warteten in der Schule ihren Einsatz ab. Die Reihenfolge richtete sich nach dem Eingang der Bewerbungen: Oliver Gortat, Ralph Freund, Heike Sonntag und Stefan Metzger. Die Aufregung war bei allen Vieren schließlich zu spüren, als sie vor das Publikum traten. Außer Oliver Gortat blieben alle etwas unter ihrer Redezeit. Heike Sonntag wählte den Platz neben dem Rednerpult. Alle präsentierten sich bürgernah und so sagte Bürgermeister Neher am Ende: "Ich bedanke mich bei allen vier Bewerbern, Bewerberin, dass sie sich für unsere Gemeinde so interessieren, dass sie sich als Bürgermeister beworben haben." Den Bürgern legte er ans Herz, mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen.

Podiumsdiskussion

Bürgermeister Anselm Neher forderte die Bürger bei der offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde dazu auf, auch die kommenden Veranstaltungen zu besuchen. Denn einen Schlagabtausch zwischen den Bürgermeister-Bewerbern gab es bei der Veranstaltung nicht zu sehen. Eine Podiumsdiskussion, moderiert vom SÜDKURIER, findet am Dienstag, 7. März, ebenfalls um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. "Ich freue mich darauf, dass der SÜDKURIER eine Podiumsdiskussion organisiert. Auch das ist sicher eine besondere Herausforderung für die Kandidaten", sagte Bürgermeister Neher. Gewählt wird der neue Bürgermeister von Sipplingen dann am Sonntag, 12. März.

Die Redebeiträge

Seine Erfahrungen in der Kommunalverwaltung hat Oliver Gortat in die Waagschale geworfen: "Meine langjährige Verwaltungserfahrung halte ich für einen sehr wichtigen Grundstein, um das Amt des Bürgermeisters in Sipplingen mit Sachverstand und Verantwortung auszuüben." Der Verwaltungsfachwirt blickte auf mehr als ein Jahrzehnt in verschiedenen Bereichen der Verwaltung zurück. Auf einen "inhaltlichen Marsch durch alle Probleme unserer Gemeinde" verzichtete er indes und riss die Sipplinger Themen in aller Kürze an: etwa die Erweiterung der Gewerbeflächen, Baulücken und Leerstände, den demografischen Wandel, die Erstellung eines Park- und Verkehrskonzepts und die Situation an der B 31-alt.

"Wenn ich ihnen nun detaillierte Antworten auf sämtliche Herausforderungen geben würde, die in Sipplingen anstehen, dann widerspricht das meiner Vorstellung Sie, die Bürgerinnen und Bürger, in Entscheidungen mit einzubeziehen", sagte Gortat. Sich skizzierte er dabei als modernen Dirigenten, der lösungsorientierter Ideengeber sein werde.

"Wichtige Entscheidungen für die Zukunft unserer Gemeinde müssen getroffen werden", sagte Ralph Freund. Wenn man sich den Finanzplan der Gemeinde anschaue, sehe man, dass die Spielräume enger würden. Verwaltungserfahrung hat der Bankfachwirt keine und sieht das nicht als Nachteil: "Wenn man wie ich aus einer anderen Branche kommt, hat man vielmehr den Vorteil, nicht betriebsblind zu sein." Der 39-Jährige ist in Sipplingen aufgewachsen und hat sich in seiner Redezeit den für ihn zentralen Themen gewidmet: Insgesamt möchte er mehr Transparenz und mehr Beteiligung in Sipplingen erreichen. Zukunftswerkstätten sind Freund zufolge ein gutes Instrument, um Betroffene zu Beteiligten zu machen. Zu klären sei die Rolle des Tourismus in der Gemeinde und die Weiterentwicklung des Gewerbes. Mittel- und langfristige Ziele sieht er auch im Straßenverkehr: "Im Zuge der Fertigstellung der B 31-neu nach Überlingen besteht die historische Chance, eine wirklich wirksame Verkehrsberuhigung durch die Abstufung der B 31 zur Landesstraße zu erreichen."

Neue Herausforderungen sucht nach eigenen Angaben Heike Sonntag. Derzeit ist sie als Leiterin des Fachbereichs Finanzen bei der Gemeinde Meersburg tätig. Bei der Kandidatenvorstellung entwarf sie ihre Zukunftsvision für Sipplingen und sorgte das eine oder andere Mal für Schmunzeln bei den Bürgern. "Durch die Einnahmen aus dem Tourismus, den Zuweisungen und den Steueranteilen, die der Gemeinde zustehen, sowie einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung wird regelmäßig ein Beitrag für die Erhaltung der Infrastruktur erwirtschaftet werden", sagte die 40-Jährige über die Zeit nach der Bürgermeisterwahl. Sonntag spielte vor allem ihre Kenntnisse im Bereich Finanzen aus: "Der Haushalt wird erstmals nach dem kommunalen Haushaltsrecht aufgestellt." Als Kämmerin nehme sie bereits an den Schulungen teil. "Die Sipplinger Vereine können ihre beeindruckenden Mitgliederzahlen halten, obwohl diese deutschlandweit ständig sinken", erklärte sie weiter. Für Handel und Gastronomie sieht sie künftig ebenfalls ein gutes Auskommen.

Eine Entschuldigung schickte Stefan Metzger seinem Redebeitrag voraus: "Sollte ich versehentlich ins Hochdeutsche abdriften, bitte ich, das zu entschuldigen." Der 42-Jährige möchte, egal wie die Wahl ausgeht, nach Sipplingen ziehen. Vereine, Straßenverkehr, die Parkplatzsituation, Tourismus und Familie sind einige seiner Themen. "Nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werden kann", sagte Metzger.

Den Rathauskeller würde er gerne als Ort der Begegnung gestalten – vielleicht unter der Schirmherrschaft der Vereine. Zudem kann er sich vorstellen, kulturelle Angebote für die Nebensaison zu schaffen. Beispielsweise einen Poetry Slam (Dichterwettstreit) oder einen Stadt- und Nachtwächterrundgang. Den Lastwagenverkehr sieht Metzger als Zumutung und würde als Rathauschef deshalb ein Verbot angehen. Familien brauchen laut Metzger mehr Wohnraum. Betreutes Wohnen und Tagespflege-Einrichtungen will er für die Senioren umsetzen. Wie für seine Mandanten würde der Steuerfachwirt aus Hödingen auch als Bürgermeister "das Beste herausholen", sagte er.