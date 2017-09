vor 2 Stunden SK Sipplingen Verkehrsunfall: 78-Jähriger achtet nicht auf Vorfahrt

Ein 78-Jähriger ist am Dienstag, gegen 12 Uhr, an der Einmündung Seestraße/In der Breite mit seinem Auto von der Breitestraße nach links in die Seestraße abgebogen und hat dort einen Unfall verursacht.