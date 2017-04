Sipplingen Tourismus in Sipplingen: Schwelle von 60 000 Übernachtungen fast erreicht

Tourismus in Sipplingen: Schwelle von 60 000 Übernachtungen fast erreicht

Die Übernachtungszahlen in Sipplingen sind binnen Jahresfrist von 56 242 auf 59 215 gestiegen. Künftig soll die Nebensaison weiter gestärkt werden.

Auf ein erfolgreiches Tourismusjahr 2016 mit weiter gestiegenen Übernachtungszahlen blickt die Gemeinde Sipplingen zurück. „Wir können uns darüber freuen, dass die Zahlen um über fünf Prozent gestiegen sind“, sagte Silvia Fitz, Betriebsleiterin der Tourist-Information während der Vermieterversammlung auf dem Motorschiff Großherzog Ludwig.

Ihr zufolge wurden im Vorjahr 59 215 Übernachtungen gegenüber 56 242 im Jahr 2015 registriert. Besucherstärkster Monat war der August (13 110), gefolgt von Juli (10 787) und September (8331). Die Ankünfte sind fast gleich geblieben: Im Vorjahr 13 396 gegenüber 13 357 im Jahr zuvor. Gestiegen ist daher nach vielen Jahren erstmals wieder die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste: von 4,2 auf jetzt 4,4 Tage.

Baden-Württemberg bleibt nach wie vor die wichtigste Touristenquelle, gefolgt von Bayern und Nordrhein-Westfalen. Aus dem Ausland sind Gäste (insgesamt 3789 Übernachtungen) in erster Linie aus der Schweiz (265), Frankreich (115), den Niederlanden (106), Österreich (47) und Belgien (37) angereist. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir immer mehr Fremdsprachen in der Tourist-Information benötigen“, sagte Fritz.

Auf den Lorbeeren will sich das Team der Tourist-Information aber nicht ausruhen, man will noch mehr Gäste ansprechen, um steigende Übernachtungszahlen insbesondere in der Nebensaison zu erreichen. Deswegen freute sich Fritz, dass die Zahlen im März und im Oktober gegenüber 2015 gestiegen sind. Fritz führt diese Zuwächse unter anderem auf die zielgerichtete touristische Ausrichtung zurück. Seit Jahren konzentriert sich die Arbeit der Tourist-Information auf die Zielgruppe der Wanderer. Die natürlichen Gegebenheiten wie die Sipplinger Steiluferlandschaft und die touristische Infrastruktur wie Wanderwege, Beschilderung, Aussichtspunkte und Ruhebänke seien Basis für die erfolgreiche Marktbearbeitung.

Daher will man bis zur Saisoneröffnung des auf Sipplinger Gemarkung 5,3 Kilometer lange Premiumwegs "SeeGang“ am Sonntag, 23. April, neue Wandertafeln installieren. Unter dem Motto „Genusswandern auf dem Seegang“ wird es auf dem Wanderweg zwischen Überlingen und Sipplingen Probierstationen regionaler Erzeuger mit Wiesenlimonade, Wein, Schnaps, Äpfel, Bodenseewasser oder Honig geben, teilte Auszubildende Laura Williams mit. Auf dem Grillplatz könne gegrillt werden, eine Bewirtung sei in der Wanderhütte mit Besuch der Ziegen von Jörg Jacobi geplant und auf der Zimmerwiese werde es eine Fotoaktion geben.

In Bezug auf die Echt-Bodensee-Card (EBC) sagte Fritz, diese sei am 1. April erfolgreich gestartet, in den nächsten Wochen und Monaten wolle man unter anderem Ortseingangsschilder und das Schild für die Tourist-Information mit der Marke "Echt Bodensee" versehen. Enrico Heß, Geschäftsführer der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, sagte, noch handele es sich um keine Marke, sondern um ein Logo.

Bürgermeister Anselm Neher wies darauf hin, der Tourismus sei in Sipplingen ein ganz wesentlicher Garant dafür, dass im Dorf die Nahversorgung gesichert werden könne. In Bezug auf kritische Stimmen sagte der Rathauschef, man müsse einfach „offen sein und cool bleiben gegenüber dem Tourismus“.

Die Veranstaltungen