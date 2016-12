Sipplingen Teure Sanierung des Kirchturms wird erwartet

Der Kirchturm der Pfarrkirche muss renoviert werden. Die Arbeiten könnten bis zu einer Million Euro kosten. Die Kostenübernahme ist noch nicht geklärt.

„Das wird eine echte Herausforderung für unsere Gemeinde. Wir müssen dabei die Bevölkerung mit einbeziehen. Ohne Spenden wird es nicht gehen.“ Dass die Renovierung der katholischen Pfarrkirche St. Martin und St. Georg alles andere als ein Zuckerschlecken werden wird, verdeutlichte Bürgermeister Anselm Neher in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres. Er erklärte, dass die politische Gemeinde aufgrund alter vertraglicher Vereinbarungen in einem hohen Maß an den Kosten von mutmaßlich bis zu einer Millionen Euro beteiligt werden wird. Kirche und Gemeinde seien an einer schnellen Klärung interessiert, wer welche Kosten übernehmen wird. Die politische Gemeinde wird 100 000 Euro in den Haushalt 2017 einstellen.

Im Sommer dieses Jahres hatten sich mehrere Dachziegel vom Kirchturm gelöst. Da das zuständige Erzbischöfliche Bauamt in Konstanz kurzfristig kein Gerüst am Kirchturm hatte aufstellen können, informierte es eine Fachfirma. Deren Industriekletterer hatten einen Ring um den Turm gelegt, von dem aus sie sich abseilten, um die Ziegel auf ihren Sitz zu prüfen und die vom Absturz bedrohten Pfannen zu sichern.

Die Arbeiter konnten allerdings nur einen Teil schadhafter Ziegel im oberen Bereich befestigen; ein wesentlich größerer Teil im unteren Bereich war aufgrund von Verwitterung hierfür nicht mehr geeignet. Bereits 2001 hatten Industriekletterer über 500 Ziegel angeschraubt. Trotz dieser ersten Sofortmaßnahmen wurde nicht erreicht, dass die Gemeinde von der Verkehrssicherungspflicht befreit werden konnte "und wir sicher sein können, dass kein Dachziegel mehr herunterkommt“, wie es Neher im Herbst ausgedrückt hatte. Deshalb muss die Absperrung zum Pfarrhaus bis heute aufrecht erhalten werden.

Entsprechend einer im Jahre 1896 von Gemeinderat und Bürgermeister unterzeichneten Urkunde müsse die bürgerliche Gemeinde den Unterhalt des Kirchturms übernehmen, „so als wären wir die Eigentümer“, erläuterte Neher. Das Hauptschiff sei weiterhin in der Unterhaltspflicht der katholischen Kirchengemeinde. Es gehe jetzt um die Klärung, "wie weit die politische Gemeinde hier in der Pflicht steht". Zurzeit verhandele man Neher zufolge diesbezüglich mit dem erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, dem erzbischöflichen Bauamt Konstanz und der Verwaltungsstelle in Stockach. „Wie wir uns hier einigen können, werden die Gespräche bringen. Es ist einfach eine Notwendigkeit, dass wir Klarheit haben über die Position der Gemeinde. Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern einfach schuldig. Denn es geht nicht nur um ein paar 100 000 Euro, sondern es geht um wesentlich mehr – und das kann die Gemeinde kaum leisten. Da brauchen wir mit Sicherheit die Bevölkerung dazu“, erläuterte Neher im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Die Kosten ansprechend sagte der Rathauschef im Ratsgremium: „Minimal 500 000, wahrscheinlich 750 000 Euro oder noch höher, es kommt sehr auf die Natursteinarbeiten an. Wir bewegen uns in einem Bereich, den wir noch nicht abschätzen können.“ Die Kirche habe aber schon mitgeteilt, dass die Gemeinde Sipplingen „grundsätzlich baupflichtig“ sei. Um eine sichere Einschätzung zu erhalten, an welchen Stellen der Kirchturm geschädigt sei, müsse zunächst ein Gerüst aufgestellt werden, was alleine mindestens 100 000 Euro kosten werde. Neher: „Und dann kommt die Standzeit dazu.“ Vonnöten sei auch eine Art Tunnel, der den Weg zum Pfarrhaus garantiere. Dass man die Arbeiten voraussehen oder sogar hätte vermeiden können, werde allgemein verneint. Der Naturstein sei ein Naturprodukt und Änderungen unterworfen.

Gemeinderat Thomas Biller (FW) sprach sich dafür aus; einen nicht zu geringen Betrag in den kommenden Haushalt für Rechtsberatung einzustellen. „Wir müssen wirklich rechtlich eine Gegendarstellung zum Standpunkt der Kirche bekommen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, sagte Biller. Ähnlich sah es sein Kollege Patric Geiger: „Es wäre kein Fehler, einen Betrag für rechtliche Beratung in den Haushalt aufzunehmen.“ Biller würde sogar den Weg einer Gerichtsverhandlung nicht scheuen. Josef Dichgans (CDU) hielt es aber „nicht für geschickt, sich von vornherein auf einen Konfrontationskurs zu begeben, das entspricht nicht dem Gebaren unserer Gemeinde“.

Die Kirche

Die 1155 erstmals genannte und in ihren Ursprüngen ins Mittelalter zurückreichende katholische Pfarrkirche St. Martin und St. Georg ist wegen den sich in ihr spiegelnden Bauepochen, ihrer künstlerisch hochwertigen Ausstattung und als Konzentrationspunkt des religiösen Lebens Sipplingens von hohem Zeugniswert für die Ortsgeschichte. Die genaue Entstehungszeit ist unklar, der dreigeschossige Turm stammt vermutlich aus dem 13. Jahrhundert. Er ist 58 Meter hoch und rund einen halben Meter in nordöstlicher Richtung geneigt. Der viergiebelige neugotische, weithin sichtbare Turmaufsatz mit spitzer Pyramide, der 1904 aufgesetzt wurde, gleicht diese Schieflage wieder aus. Gefährdet ist dadurch niemand. Entsprechend einer von Gemeinderat und Bürgermeister unterzeichneten Urkunde von 1896 muss die bürgerliche Gemeinde den Unterhalt des Kirchturms übernehmen. Die letzte Renovierung fand 1979 mit Kosten von 240 000 Mark statt. Der hohe Kostenaufwand war ursächlich für die Ausrichtung des ersten Dorffests auf dem Rathausplatz. Dessen Reinerlös wurde in die Renovierungsarbeiten investiert. (hk)