Sipplingen Tauchunfall im Bodensee: 47-jähriger Taucher tödlich verunglückt

Am Samstagmittag ereignete sich im Bodensee bei Sipplingen ein folgenschwerer Tauchunfall, bei dem ein 47 Jahre alter Taucher verunglückte. Trotz Rettungsmaßnahmen verstarb er jedoch noch an der Unfallstelle.

Zu einem folgenschweren Tauchunfall kam es am Samstagmittag gegen 11:25 Uhr bei Sipplingen. Nach ersten Informationen der Poilzei gingen dort zwei Tauchlehrer mit vier Schülern und einem weiteren Taucher, welcher die Ausbildung zum Tauchlehrer absolviert, beim "Kronegarten" zum Tauchen. Während des Tauchganges kam es offenabr aus bislang ungeklärter Ursache zu Problemen. Die Gruppe musste diesen daraufhin abbrechen und kehrte wieder an die Wasseroberfläche zurück.

Der in Ausbildung stehende Tauchlehrer wurde von seinen Partnern an die Wasseroberfläche gebracht. Ein Surfer wurde auf die Hilferufe der Taucher aufmerksam und leistete daraufhin Hilfe, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der verunglückte 47-jährige Taucher wurde an Land gebracht und durch einen Notarzt reanimiert. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die Tauchausrüstung des Verunglücktens wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern derzeit noch an.