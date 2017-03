Sipplingen Stichwahl in Sipplingen zwischen Oliver Gortat und Heike Sonntag

Für den zweiten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Sipplingen gibt es noch zwei Kandidaten. Nach Stefan Metzger zog nun auch Ralph Freund seine Kandidatur zurück, weitere Bewerbungen wurden nicht eingereicht.

Ralph Freund, Drittplatzierter beim ersten Wahlgang zur Bürgermeisterwahl in Sipplingen, zog am Mittwoch seine Kandidatur zurück. Er wird für die Neuwahl am 2. April nicht mehr zur Verfügung stehen. Nachdem auch Stefan Metzger nicht mehr antritt und sich bis zum Bewerbungsschluss am Mittwoch um 18 Uhr keine weiteren Kandidaten gemeldet hatten, kommt es zur Stichwahl zwischen Oliver Gortat und Heike Sonntag.

Gortat ging am vergangenen Sonntag als Stimmenkönig mit 37,36 Prozent aus dem ersten Wahlgang hervor, dicht gefolgt von Heike Sonntag, die 36,31 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte. Mit 445 Stimmen für Gortat liegt sein Vorsprung bei neun Stimmen. Ralph Freund kam auf Platz 3 mit 24,27 Prozent, Stefan Metzger auf 1,60 Prozent. Während Metzger noch am Sonntagabend seinen Rückzug bekannt gab, bat Ralph Freund um Bedenkzeit. Diese nutzte er bis wenige Stunden vor dem Bewerbungsende. Am Mittwochnachmittag teilte er mit, dass er für sich keine realistische Chance mehr erkenne, zwei vor ihm liegende Kandidaten zu überholen. Er ziehe diesen Schlussstrich "schweren Herzens".

In einem Pressebericht schreibt Ralph Freund wörtlich: "Die Stimmenanteile von Herrn Gortat und Frau Sonntag sind zu nahe beieinander und gleichzeitig sind zu wenige Stimmen noch zu verteilen. Die offensichtliche Spaltung der Gemeinde in der Frage wer der/die neue Bürgermeister/in sein soll, würde meiner Meinung nach dazu führen, dass mein Stimmenanteil zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten aufgerieben würde – auch bei einer deutlichen Intensivierung meines Wahlkampfes."

Weiter schreibt Ralph Freund in seinem Pressetext, dass es ihm in seinem Wahlprogramm wichtig gewesen sei, "eine ausgewogene, realistische und zukunftsorientierte Vision für Sipplingen zu entwerfen". Eine Begrenzung des Tourismus auf ein gesundes Maß sowie die Förderung von Wohnraum und Familien seien ihm hierbei besonders wichtig gewesen. Ralph Freund in seinem Pressetext: "Diese Themen sind für Sipplingen von übergeordneter Bedeutung, davon bin ich auch heute noch überzeugt." Jedoch sei es ihn "leider nicht in ausreichendem Maße gelungen, die Menschen von der Notwendigkeit von Veränderungen zu überzeugen".

In Sipplingen sei es "Tradition", dass es ein einheimischer Kandidat "wesentlich schwieriger hat". Dies empfinde er, der in Sipplingen aufwuchs, als "die einzige wirkliche Enttäuschung im Rahmen des Wahlkampfs". Er appelliert an die Sipplinger: "Einzig der Kandidat mit seinen Fähigkeiten sowie das Wahlprogramm sollten für die Wahlentscheidung relevant sein und nicht dessen Herkunft. Gerade in Sipplingen, wo mit externen Kandidaten nicht ausschließlich positive Erfahrungen gemacht wurden."

Oliver Gortat kommentierte nach der Wahl auf Facebook: "Es ist exzellent, dass die Wahlbeteiligung so positiv hoch war und Sie mir 445 Stimmen geschenkt haben. Dies ist ein unheimlicher Vertrauensvorschuss und ein Signal dafür, dass wir zusammen in Sipplingen sehr viel erreichen werden."

Heike Sonntag schreibt auf ihrer Internetseite: "Ich freue mich über die 436 Kreuze, die Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, vor meinen Namen gesetzt haben. Das zeigt das Vertrauen, das Sie in meine Person, in meine kommunale Erfahrung und in meine Visionen von der Zukunft Sipplingens und deren realistischen Umsetzungsmöglichkeiten gesetzt haben." Sie wolle nun vor allem Frauen "motivieren, ihre Stimme einer Bürgermeisterkandidatin zu geben".