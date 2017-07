Sipplingen Sipplinger Ferienprogramm startet mit Spaß, Spiel und Sport

Die Tourist-Information Sipplingen stellt ihr siebenwöchiges Programm für Kinder in den Sommerferien vor. Es gibt Neues wie Bewährtes und erstmals haben Mütter das Programm mitorganisiert.

Unter dem Motto „Echt Bodensee – Ferien in Sipplingen“ steht das diesjährige Kinderferienprogramm, das diese Woche gestartet ist. Anke Bellgardt von der Tourist-Information stellte das siebenwöchige Programm vor. „Langweilig dürfte es bei uns keinem Kind werden“, ist die Touristikerin überzeugt. Im Vorjahr beteiligten sich inklusive der Führungen in der Bodensee-Wasserversorgung 550 Kinder an dem Programm, ein Viertel davon waren Urlaubskinder.

Allein schon die 24-seitige Broschüre „Ferien in Sipplingen 2017“ weckt durch ihre Gestaltung das Interesse der Betrachter. Das Besondere des Heftchens: Unter dem Motto „Echt Bodensee – was verbindet mich mit Sipplingen?“ haben sich Schüler der Burkhard-von-Hohenfels-Schule ihre eigenen Gedanken gemacht und aufgeschrieben. „Sipplingen ist ein schönes Dorf. Ich wohne in Sipplingen. Sipplingen ist meine Heimat“, ist beispielsweise auf der Titelseite zu lesen.

Erstmals haben in diesem Jahr mehrere Mütter Höhepunkt des Programms organisiert: "So stehen neben einer Schmuckwerkstatt auch der Bau eines Insektenhotels und kreatives Gestalten von T-Shirts mit Händen und Füßen an“, sagt Bellgardt. Neu ist auch der Clown Giuseppe, der im Strandbad zeigen wird, wie man Luftballontiere modelliert und Riesenseifenblasen selbst machen kann. Ebenso besteht die Möglichkeit, sich mit Bodenseeholz in einer Schreinerei unter Anleitung handwerklich zu betätigen.

Ansonsten gibt es Veranstaltungen im diesjährigen Kinderferienprogramm, die sich bereits in den Vorjahren bewährt haben wie Malkurs, Bodenseepiraten, Schnuppertauchen, Ziegentrekking, Modellflieger, BWV-Kinderführungen und „Wasser Marsch“. An den Wochenenden ist die Funsportarena an der DLRG-Wachstation wieder geöffnet. Bellgardt: "Ob es nun das weltgrößte 'Stand Up Paddel Board' ist oder das gemeinsame Tube- und Bananenboot fahren – es ist sicherlich für jeden das Passende dabei."

Informationen zum Kinderferienprogramm in der Broschüre, bei der Tourist-Information oder im Internet: www.sipplingen.de