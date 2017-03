Sipplingen Sipplinger Bürgermeister-Kandidat Stefan Metzger: "Im Tourismus ist noch Luft nach oben"

Bürgermeister-Kandidaten im Interview: Heute Stefan Metzger, Unternehmensberater und Steuerfachwirt.

Herr Metzger, Sie sagten, dass man in Sipplingen als Bürgermeister „viel Gutes tun“ könne. An was dachten Sie dabei?

Es sind zwei Dinge. Zum einen ist für mich die Verkehrsberuhigung auf der B 31-alt vordringlich, weil der viele Verkehr einfach unnötig ist. Wir würden sowohl beim Tourismus davon profitieren, wenn die Lärm- und Luftbelästigung zurückginge. Außerdem würde die Infrastruktur nicht dermaßen beansprucht. Es ist ja so, dass die Lastwagen hier nur durchfahren, um sich ein bisschen Maut zu sparen. Das ist im Sommer noch ärgerlicher, weil natürlich Urlauber gerne am See entlang fahren möchten, verständlicherweise.

Das sagen Sie bewusst als Mitglied eines Autoclubs?

Selbstverständlich. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn jeder sagt, komm, wir nehmen die Strecke hier am See entlang, die ist ja wunderschön. Das ist ganz klar. Aber die Lastwagenfahrer wollen ja nichts sehen, sie wollen einfach nur ein bisschen Geld sparen. Sie fragten nach dem Guten, das man hier bewirken kann: Zum Zweiten möchte ich gerne schauen, dass sämtliche Generationen in Sipplingen eine Heimat haben können. Da ist zum einen die Sache mit dem Seniorenheim, das laut Bauverordnung ab einer Übergangsfrist Doppelzimmer abschaffen muss. Da habe ich schon einige Ideen gesammelt. Zum einen ein Konzept für Betreutes Wohnen. Oder, was ein total schöner Wettbewerbsvorteil wäre für Sipplingen und toll für Familien, das wäre eine Tagespflege für Pflegestufen. Und zwar ist das so, dass wenn man eine Pflegestufe hat, dann bekommt man für eine Tagesbetreuung bis zu 1300 Euro zusätzlich zum normalen Geld, aber eben nur dann, wenn man so eine Tagespflegestätte hat, die eben bestimmte Voraussetzungen erfüllt.

Das dient nicht nur den Senioren, sondern eben gerade den Familien. Die nächste derartige Einrichtung liegt in Friedrichshafen, nicht einmal Markdorf hat so etwas. Aber dafür gibt es einen riesigen Bedarf im Moment.

Also keine Tagespflege für kleine Kinder, sondern für pflegebedürftige Senioren?

Genau. Oder Leute, die Pflegestufen haben. Ab 1 gibt es das schon.

Sie haben selbst eine junge Familie und das Glück, eine Mietwohnung in Sipplingen gefunden zu haben. Andere ziehen weg, weil sie sich Sipplingen nicht mehr leisten können. Haben Sie eine Idee, was hier zu tun ist?

Da gibt es keine zwei Meinungen, dass man dafür sorgen muss, dass auch junge Familien hier ihre Heimat haben und dass man diesem demografischen Wandel entgegentreten muss, dass auch junge Leute hier leben können. Ich bin aber ein Gegner davon zu sagen, dass man hier mit der Keule auf Grundstücksbesitzer losgeht oder dass man Druck aufbaut auf Grundstückbesitzer. Das heißt, man muss entsprechende Anreize schaffen für Grundstücksbesitzer. Ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn im Moment die Leute sagen, ich möchte mein Grundstück nicht verkaufen, bei dieser Wertentwicklung, und möchte es selbstverständlich erst recht nicht verschenken. Aber da muss man halt schauen, ob man irgendwoher eine Förderung kriegt, sodass sich das für alle Seiten lohnt. Es ist klar, Sipplingen hat den Nachteil der privilegierten Lage, Hanglage, man hat fast überall Seesicht. Aber es gibt, meine ich, Möglichkeiten, wie man eine Förderung kriegen kann und wie man dann eine Einigung erzielen kann, wo alle tatsächlich glücklich sind damit.

Was für eine Förderung?

Dass man nach Fördermitteln Ausschau hält, um bestimmte Baugebiete zu erschließen.

Baugebiete? Sipplingen hat doch keine freien Plätze mehr.

Sipplingen hat groß keine freien Plätze mehr. Richtig. Unterhalb vom Sternen gibt es aber noch freie Grundstücke. Aber, wie gesagt, ich bin halt kein Freund davon, bei Grundstücksbesitzern irgendwie den Daumen draufzuhalten und zu sagen, ihr müsst…, sondern man muss natürlich auch den Tatsachen entsprechend handeln und agieren.

Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber wo sollen Fördermittel herkommen für die Ausweisung von Baugebieten oder für das Schließen von Baulücken oder für das Anbauen an bestehende Gebäude? Mir sind da keine Fördermittel bekannt, kein Förderprogramm.

Da müsste ich selber nachschauen. Das ist ja etwas, was ich tagtäglich versuche, überall das Maximum für alle rauszuholen. Und da muss man halt Kreativität walten lassen.

Kreativität ist ein gutes Stichwort. Freie Gewerbeflächen gibt es nicht. Welche Ideen hätten Sie trotzdem, die Zahl der Arbeitsplätze in Sipplingen zu erhöhen?

Es ist natürlich so, dass Arbeitsplätze nicht nur im Gewerbe entstehen, sondern vor allem auch im Tourismus. Und da, meine ich, ist noch Luft nach oben. Wenn man die Übernachtungsstatistik anschaut, dann sind wir ungefähr bei einer Übernachtungs-Belegungszahl von 50 Prozent. Allerdings eben nur von April bis Oktober, in der Saison. Wenn man das ganze Jahr nimmt, liegt die Belegung noch bei rund 30 Prozent. Und da müsste man schauen, ob man nicht nachlegen kann. Also, das heißt, zum Beispiel kulturelle Veranstaltungen reinbringen. Meine Idee wäre, jetzt einfach mal so ein Schlagwort wie ein Poetry Slam, eine Veranstaltung in der Art, um Leute hier reinzukriegen und um eine Auslastung zu kriegen, die eben das ganze Jahr andauert und nicht nur eine Saison, wo ohnehin alles voll ist.

Sie sagen es, im Sommer ist alles voll, manchem Sipplinger geht das Gedränge am See auf den Geist. Haben Sie Verständnis dafür?

Natürlich, zum Teil habe ich Verständnis dafür, aber Sipplingen lebt vom Tourismus. Man könnte überlegen, ob man mit den Parkgebühren oder vielleicht mit dem Eintritt vom Strandbad hier noch etwas bewegen oder regulieren könnte. Das sind einfach nur Ideen, die ich einbringen kann. Wie gesagt, mir ist es immer wichtig, eine gemeinschaftliche Entscheidung herbeizuführen und eben nicht zu verfügen. Das sind Ideen, die ich einbringen möchte, die ich zur Diskussion stelle.

Eintritt für das Strandbad?

Momentan ist der Eintritt kostenlos. Man könnte aber überlegen, den Eintritt auf ein gewisses Mindestniveau anzuheben. Es ist ja so, dass die Sipplinger den Eindruck haben, dass viele von außerhalb kommen, weil es eben hier kostenlos ist, die selber auch ihr Essen und Trinken mitbringen und dann wieder gehen, ohne einen Cent in Sipplingen zu lassen. Dann hat man alle Nachteile ohne irgendeinen Vorteil.

Aber dann müssten Sie das Badegelände abzäunen und einen Bademeister stellen.

Wie gesagt, ich würde es zur Diskussion stellen. Das sind alles Dinge, die man einfach ausdiskutieren muss, die man nicht einfach verfügen kann, sondern über die man sprechen muss.

Wie läuft der Wahlkampf so an? Wie nehmen Sie ihn wahr? Werden Sie ankommen in Sipplingen?

Ich empfinde den Wahlkampf als sehr positiv. Überall, wo ich hinkomme, habe ich nette Gespräche. Ob jetzt in der Gemeinde selber, auf dem Rathaus, mit den Gemeinderäten, oder wo auch immer – ich finde, es ist wirklich eine durchweg positive Erfahrung, die ich im Moment mache.

Welche Themen nehmen Sie in Sipplingen als wichtig wahr? Sie haben gesagt, demografischer Wandel, Bauen, junge Familien. Gibt es noch andere Themen, auf die Sie im Lauf des Wahlkampfs gestoßen sind und festgestellt haben, das ist auch noch wichtig?

Auf jeden Fall ganz klar und zentral ist ein kostenfreies WLAN im Stadtgebiet. Das ist meiner Ansicht nach verhältnismäßig günstig und ohne laufende Kosten darzustellen, indem man zum Beispiel Geschäfte motiviert, dass sie sich meinetwegen einen zweiten Router hinstellen. Wenn sie einen zweiten Router haben, können sie den auf einer bestimmten Frequenz codieren, sodass sie nachher alle miteinander verbunden sind. Das heißt, keine zusätzlichen Kosten, weil jeder sowieso seinen Internet-Anschluss hat. Das ist eine einfache Möglichkeit, man hat keine laufenden Kosten, eine super Sache. Dann ist es so, dass das Breitband noch nicht flächendeckend verfügbar ist. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich dringend darum kümmern möchte, Breitband-Internet für alle. Insgesamt auch fürs Gewerbe, denn das ist ein Unding, dass es das noch nicht flächendeckend gibt. Dann ist noch etwas, was vielen Gewerbetreibenden schwer im Magen liegt, und zwar die Zufahrt zum Gewerbegebiet. Inwieweit da eine Änderung oder eine Lösung möglich ist, muss man prüfen. Hier durchs Stadtgebiet durchzufahren, das kann es nicht sein. Natürlich ist es schwierig, andere Flächen für eine Zufahrt zu finden. Das sind Sachen, die auf jeden Fall mal diskutiert werden sollten.

Thema Radweg – welche Position haben Sie da?

Ich bin immer für den Ausbau von Radwegen, grundsätzlich. In welcher Form das dann geschehen soll, muss man sich wirklich im Detail anschauen. Mein Plan ist es auf jeden Fall, mit der Beruhigung der B 31 eine durchgehende Tempo-30-Zone einzurichten. Aber ich gebe zu, die Idee des Radwegs hat einen gewissen Charme, ganz klar.

Kandidat und Wahl

Stefan Metzger wurde 1974 in Überlingen/Hödingen geboren. Er lebt in einer festen Partnerschaft, ihre gemeinsame Tochter ist 16 Monate alt. Nach dem Fachabitur absolvierte er 1998 bis 2001 seine Ausbildung und arbeitete bis 2005 in einer Überlinger Kanzlei, wo er sich nebenberuflich zum Steuerfachwirt weiterbildete. Bis 2013 arbeitete er in einer Kanzlei im Deggenhausertal, seit 2013 ist er selbstständig als Unternehmensberater tätig. Infos unter www.metzgerstefan.de

Am 12. März wählt Sipplingen einen neuen Bürgermeister. Neben Stefan Metzger kandidieren Oliver Gortat, Ralph Freund und Heike Sonntag. Eine Podiumsdiskussion, moderiert vom SÜDKURIER, findet am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle statt.