Sipplingen Sipplingen verabschiedet Anselm Neher als erfolgreichen Bürgermeister

Wie ein Rathauschef, der 16 Jahre lang hervorragende Arbeit gemacht hat, verabschiedet wird, war in Sipplingen zu erleben. Zahlreiche Redner würdigten seine Arbeit. Es hieß, er habe die "Perle am See zum Glänzen gebracht". Neher geht in den Ruhestand.

„Adieu. Ich denke sehr, sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit zurück. Herzlichen Dank Ihnen allen.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Anselm Neher während seiner von der Musikkapelle Sipplingen umrahmten feierlichen Verabschiedung in der Turn- und Festhalle von rund 500 Gästen Lebewohl gesagt. Was folgte, war ein zweiminütiger Applaus, zu dem sich die Festgäste von ihren Plätzen erhoben, was nicht nur bei dem 64-Jährigen, sondern auch im Publikum Spuren der Rührung hinterließ. Zuvor hatten alle Redner Anerkennendes, Lobendes und Würdigendes über die Art und Weise geäußert, wie Neher das Schiff der Gemeinde Sipplingen über 16 Jahre gelenkt habe. „Er hat es verdient“ – Worte, wie sie beim anschließenden geselligen Zusammensein gegenüber dem SÜDKURIER immer wieder geäußert wurden.

Mit den Attributen „Meister der Zuschüsse“ und „Abholer der Fördermittel“ charakterisierte Landrat Lothar Wölfle den scheidenden Bürgermeister, der "erfolgreich alles ausgenutzt" habe. Er dankte ihm, dass man die Herausforderungen gemeinsam bewerkstelligt habe „und zwar in einer ausgesprochen konstruktiven, zielorientierten und einer freundschaftlichen Art und Weise“. Sipplingen sei ein starker Partner des Bodenseekreises, was man vor allem Neher zu verdanken habe. Bürgernähe sei für ihn nicht nur ein Schlagwort gewesen, "sondern gelebte Realität“.

Henrik Wengert als Vertreter der Bürgermeister im Bodenseekreis und für die Verwaltungsgemeinschaft sagte, die Gestaltung des Abends durch Gemeinderat, Vereinsmitglieder, Kirchen und anderer Instutionen dürfe als ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung dessen betrachtet werden, was Neher für seine Gemeinde geleistet habe. Dabei habe man immer das Gefühl gehabt, „dass stets Sachlichkeit, tiefe Fachkunde, eine klarer Blick für das Wesentliche und großes Verantwortungsbewusstsein prägend waren“. Sein Handeln sei stets von seiner natürlichen Autorität, seiner Überzeugungskraft geprägt gewesen. Gerade die Kunst, Kompromisse zu finden, beherrsche Neher virtuos. Schon Ex-Wirtschaftminister Ludwig Erhard habe darin die Kunst gesehen, einen Kuchen so zu teilen, dass jeder meine, er habe das größte Stück bekommen. „Dieses Kunststück ist Anselm Neher nicht nur einmal gelungen.“

Kurt Binder, Vorvorgänger von Neher, sagte, dieser sei ein begabter Redner, „der für alle Situationen das richtige Gefühl und die richtigen Worte findet". Er habe „viele ganz dicke Bretter gebohrt in einer bewundernswerter Ausdauer“, bei dem er sich auf dem Weg zum Ziel nie habe irritieren lassen. "Sie haben unsere Gemeinde erfolgreich weiterentwickelt und das Gemeinschaftsgefühl und die Verbundenheit der Bürger wieder gestärkt.“ In das gleiche Horn blies Bürgermeister-Stellvertreter Clemens Beirer. Neher habe mit großem Fleiß, Eifer, Geschick, Raffinesse Herausragendes und Außergewöhnliches für Sipplingen bewirkt "und die Perle am See zum Glänzen gebracht". Während der evangelische Pfarrer Matthias Sehmsdorf von Neher als einen Menschen „mit Wert und viel Wertschätzung" sprach, brachte es sein katholischer Kollege József Biró auf den Punkt: „Ein Ära in Sipplingen geht zu Ende.“ Stellvertretend für alle Vereine sagte Adrian Staiger, man habe die offene Art Nehers immer geschätzt, „besonders aber den Umstand, dass Neher immer Zeit für uns hatte“. Patricia Sinner dankte für das Rathausteam „zum Abschied für den besten Chef“ in Reimform, bevor der Heimatliedersängerbund zwei seiner Lieder vortrug.

Nachdem die Bürgermeister-Stellvertreter Clemens Beirer und Thomas Biller einen bebilderten Rückblick auf Nehers Amtszeit gegeben hatten, blieben die letzten Worten dem 64-Jährigen vorbehalten. Er könne die Gemeinde, die nach außen zu vertreten „ einfach Freunde“ mache, in einem "durchaus guten Zustand" übergeben. An die Bürger gerichtet sagte Neher, er sei sehr gerne deren Bürgermeister gewesen. „Die Zeit mit Ihnen war von intensiver und spannender Arbeit geprägt, die aber immer Spaß gemacht hat, weil ich der Überzeugung war, für Sie hier wirken zu dürfen. Adieu.“