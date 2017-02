Sipplingen Silvia Fritz: "Ausstattung mit EBC läuft gut an"

Silvia Fritz ist seit diesem Monat die neue Leiterin der Tourist-Information in Sipplingen.

Sipplingen (hk) Die Umsetzung der Echt-Bodensee-Card (EBC) ist ihre wichtigste Aufgabe, die Silvia Fritz, neue Leiterin der Tourist-Information, zurzeit zu bewältigen hat. Die 41-Jährige ist Nachfolgerin von Julia König, die nach Uhldingen-Mühlhofen gewechselt hat. Silvia Fritz wurde 1975 in Varna in Bulgarien geboren. Von 1994 bis 1997 studierte sie internationalen Tourismus in Varna, anschließend bis 2002 an der Fachhochschule Kempten Betriebswirtschaft, Fachrichtung Tourismus. Seit 2013 ist sie in der Tourist-Information in Sipplingen beschäftigt. Einfacher als in Sipplingen hätte sie es nirgendwo haben können, sagt Silvia Fritz. "Ich kenne mich hier aus, habe in der Vergangenheit bei fast allen Projekten mitgewirkt."

Mit der EBC, die zahlreiche Vorteile bei touristischen Leistungspartnern beinhalten soll, habe man bereits die ersten Gastgeber ausgestattet. „Das ist eigentlich ganz gut angelaufen“, sagt Silvia Fritz. Entsprechende Schulungen liefen derzeit. Bis Ende März hofft sie, dass alle Gastgeber die EBC erhalten haben, damit diese die Karte ihren Gästen ab Mai aushändigen können. Im gleichen Atemzug erwähnt Silvia Fritz die neue Dachmarke „Echt Bodensee“ der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH, die jetzt zunehmend verbreitet und vermarktet werden soll.

Ansonsten möchte die neue Leiterin die Arbeit im Sinne ihrer Vorgängerin fortsetzten, Feste und jährliche Veranstaltungen müssten wie bisher vorbereitet werden. Während das Seezauberfest wie bisher im ersten Wochenende im August stattfinden wird, hat es für das Dorffest Sipplingen eine terminliche Änderung gegeben. Die Vereine hätten sich bei ihrer Nachbesprechung im Herbst vorigen Jahres für Mitte Juli entschieden, so Fritz. Man habe von dem bisherigen August-Termin wegkommen wollen, weil sich dann viele im Urlaub befänden und die Helfer fehlten. Der Termin im September habe sich nicht unbedingt bewährt, „da war es zu früh dunkel. Jetzt lassen wir uns von dem Juli-Termin überraschen“, sagt Fritz. Sie hofft, dass die Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern und Gastgebern genauso gut wie bisher weitergehen wird.