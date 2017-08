Sipplingen Seezauber-Fest startet mit Motto "Manege frei"

Sipplingens Uferanlage wird am Wochenende des 5. und 6. August zum Open-Air-Festival mit Karrussel, Lagerfeuer und viel Programm.

Stets ist es im August einer der Sommerhöhepunkte am Überlinger See: Der "Seezauber", der am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, stattfindet. Vom Kinderkarussell für die Kleinsten über Stockbrot am Lagerfeuer bis zur Cocktailbar für die Nachtschwärmer wird die Uferanlage zum Open-Air-Festival. Typisch für das Fest ist, dass es in jedem Jahr unter einem anderen Motto steht. Hieß es im Vorjahr „Die Welt zu Gast in Sipplingen“, gab es zuvor schon eine "Magische Nacht" oder den "Orient am Ufer". Am Wochenende heißt es: „Manege frei“. Dazu sagt Adrian Staiger, Vorsitzender der Musikkapelle Sipplingen, die das Fest gemeinsam mit dem TSV Sipplingen ausrichtet: „Es hat also was mit Zirkus zu tun.“

Die Uferanlagen sind am Samstag ab 17 Uhr geöffnet, das Bühnenprogramm beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro, Jugendliche unter 16 Jahren und Kinder müssen für den Eintritt nichts bezahlen. Ab 20 Uhr später gibt es Livemusik mit der Band Shadoogies, das Programm der Musiker verspricht Rock’n’Roll, Beat-Musik aus den 60er- und 70er-Jahren sowie eigene Songs.

Fest hat was mit Zirkus zu tun

Bereits ab 18 Uhr sind Stelzenläufer, eine halbe Stunde später ein Zauberer mit Luftballons unterwegs. An der Bar werden Drinks gemixt und nebenher Flaschen jongliert: Die Showeinlagen finden um 21.45 und um 23 Uhr für jeweils 15 Minuten statt. Schießbuden-, Popcorn- und Burgerstand dürfen ebenso nicht fehlen wie Hüpfburg oder Kinderschminken. Das Programm auf der Bühne gestalten das Duo „Blanche“ mit einer Akrobatikshow (20 Uhr) und einer Trapeztuchnummer (21.30 Uhr), die Lady Dancers mit einer Tanzshow (21 Uhr), Ardeo Picturas mit einer Feuershow (22 Uhr) und das Duo „Trapez Liv und Tobi“ mit einer Trapezshow (22.30 Uhr).

Beginn am Sonntag ist um 11 Uhr mit einem Frühschoppen des Musikvereins Dingelsdorf. Erneut wird für reichlich Essen und Trinken gesorgt sein. Hüpfburg, Popcorn und das Kinderschminken werden ebenso angeboten. Mit Kaffee und Kuchen klingt das Seezauberfest, das nur bei guter Witterung stattfindet, gegen 17 Uhr aus.