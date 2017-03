Sipplingen SÜDKURIER-Podiumsdiskussion vor 500 Zuschauern: Die letzten Fragen vor der Wahl

Fünf Tage vor der Wahl am Sonntag nutzten die vier Kandidaten auf das Bürgermeisteramt in Sipplingen, die Podiumsdiskussion des SÜDKURIER nochmals, um Werbung für sich zu machen. Fast ein Drittel aller Wahlberechtigten war in die Turn- und Festhalle gekommen, um sich ein Bild von den Bewerbern zu machen.

Vier Kandidaten, ein Moderator, eine Bühne – es ist immer wieder etwas Besonderes, wenn Bewerber um ein Bürgermeisteramt im direkten Duell aufeinandertreffen. So auch am Dienstagabend bei der SÜDKURIER-Podiumsdiskussion in Sipplingen, bei der Oliver Gortat, Ralph Freund, Heike Sonntag und Stefan Metzger fünf Tage vor dem ersten Wahlgang nochmals versuchten, möglichst viele Sipplinger von ihren Qualitäten zu überzeugen.

Die Voraussetzungen für diese Anliegen konnten kaum besser sein: Mehr als 500 Sipplinger – also fast ein Drittel aller Wahlberechtigten (!) – waren in die Turnhalle gekommen, um sich vor der Stimmabgabe am Sonntag nochmals ein Bild von den drei Männern und der Frau zu machen, die die Nachfolge von Anselm Neher antreten wollen.

Und sie wurden nicht enttäuscht. Konnte man nach den Einzelauftritten bislang den Eindruck gewinnen, dass die vier Kandidaten in vielen Punkten eine recht ähnliche Ansicht vertreten, zeigte sich im direkten Duell auf dem Podium, dass dem bei Weitem nicht so ist. Immer wieder äußerten die Bewerber konträre Positionen, etwa bei der Schaffung neuer Gewerbeflächen, beim Bau eines Radwegs oder bei möglichen Lösungen zur Verkehrsberuhigung.

Sehr ähnliche Ansichten äußerten die Kontrahenten hingegen auf die Frage von Joachim Scholz, ob sie als Bürgermeister die Berichterstattung im Amtsblatt ausbauen wollen. Unisono waren sie sich einig, die Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung transparenter machen zu wollen, hierbei aber hauptsächlich über Dokumente im Internet arbeiten zu wollen. Auch SÜDKURIER-Redaktionsleiter Stefan Hilser, der die Diskussion moderierte, riet den Kandidaten davon ab, ein "Propagandablatt" zu schaffen. "Sie werden es als Amtsblatt nie schaffen, neutral zu berichten und alle Seiten gleich stark zu Wort kommen zu lassen." Selbst wenn dies so wäre, würden die Bürger ihrem Bürgermeister stets unterstellen, die Verwaltung nur ins positive Licht stellen zu wollen. "Wohin das führen kann, haben wir in Überlingen gesehen: Nämlich zu 12 Prozent", sagte Hilser mit Verweis auf das Ergebnis von Amtsinhaberin Sabine Becker bei der Überlinger OB-Wahl im November.

Für diese Antwort sowie die ganze Veranstaltung gab es viel Applaus. Es seien alle wichtigen Themen angesprochen worden, lobte Gerhard Kern den Moderator und die Bewerber. Er selbst habe seine Tedenz zu einem Kandidaten durch die Podiumsdiskussion bestätigt bekommen. "Zuvor war ich noch bei 50/50. Jetzt bin ich mir zu 100 Prozent sicher", sagte auch Berthold Rominger nach der Veranstaltung.

Dabei wurden durch die direkte Diskussion der Bewerber jedoch nicht nur Meinungen bestätigt, sondern auch korrigiert. "Ich hatte eine leichte Tendenz, aber jetzt ist wieder alles offen", sagte etwa Martina Sinn. Auch Antje Matejka sieht mindestens drei Bewerber auf einer Stufe: "Ich habe die Kandidaten zum ersten Mal gesehen, ein Favorit zeichnet sich für mich aber noch nicht ab." Ihr und vielen anderen bleiben jetzt nur noch wenige Tage, um zu entscheiden, wo sie am Sonntag ihr Kreuz setzen werden.

Wieso sollten die Sipplinger Sie wählen? Die Kandidaten hatten eine Minute Zeit, Werbung für ihre Person zu machen. "Ich möchte nahbar sein, ich möchte einer von allen sein", sagte etwa Stefan Metzger. Heike Sonntag betonte ihre Verwaltungserfahrung: Sie habe seit fünf Jahren die Generalprobe für den Ernstfall gemacht. Ralph Freund argumentierte mit seiner Liebe zu Sipplingen: "Ich kenne das Dorf wie meine Westentasche." Ihm sei es ein Anliegen, frischen Wind reinzubekommen. Und OliverGortat zitierte einen Spruch an der Wand der Turnhalle: "Großes Werk gedeit nur durch Einigkeit." Er sei der Richtige, um diese Einigkeit herzustellen.

Oliver Gortat: Der Paukenspieler

Oliver Gortat nutzte die Veranstaltung, um sich zugleich als bürgernaher und starker Mann zu präsentieren. Angesprochen auf mögliche Widerstände aus dem Gemeinderat, meinte der Verwaltungsfachwirt, es komme auf die Vorleistung an, die man in den Gemeinderat einbringe. Er wolle im Vorfeld die Meinung der Bürger einholen: Aber: "Man kann es nie allen recht machen." In Bezug auf seinen Orchestervergleich aus der offiziellen Kandidatenvorstellung meinte er: "Ich kann auch mal auf die Pauke hauen."

Mit Nachdruck wolle Gortat auch einen seenahen Radweg von Sipplingen nach Süßenmühle vorantreiben. Und auch bei den Themen Tourismus und Parkplatzproblematik will er härter durchgreifen. "Jeder Tagestourist hat selbst in der Hand, ob er abgeschleppt wird oder nicht." Zudem müsse man über ein Parkkonzept nachdenken, das es nur Anwohnern und Gästen erlaube, im Ortskern zu parken. Die Parkgebühren am See werden hingegen deutlich erhöht.

In Sachen Wohnungsbau sieht Oliver Gortat das größte Entwicklungspotenzial auf dem Gebiet unterhalb des Sternen. Hier wäre es wichtig, mit den Grundstückseigentümern ins Gespräch zu kommen. Sein Ziel: Die Gemeinde erwirbt die Grundstücke und verkauft sie nach einem Sozialpunktesystem weiter, etwa an junge Familien. Sein Vorschlag, einen Bürgertag einzuführen, an dem Ehrenamtliche für ihr Engagement geehrt werden, wurde mit Applaus belohnt.

Ralph Freund: Der Realist

Ralph Freund sieht die Zukunft Sipplingens nicht nur rosig. Auf die Gefahr hin, dass dies von den Zuschauern nicht gut aufgenommen wird, äußerte er immer wieder realistische Entschätzung statt schöner Aussichten. So glaubt der Bankbetriebswirt in Sachen Verkehrsbelastung durch die B 31 im Gegensatz zu seinen Kontrahenten nicht an eine gemeinsame Lösung mit Espasingen, da die Interessen zu gelegenläufig seien. Auch wenn er die Einwände Espasingens nachvollziehen könne, müsse man "manchmal auch an sich denken".

Auch in Sachen Bürgerbeteiligung sprach Freund Klartext: Er halte es für unrealistisch, in einem großen Plenum, funktionierende Lösungen zu erzielen. Vielmehr plädierte er für einen lockeren Austausch zwischen Bürgern und Verwaltung. Auch bei der Kirchturmsanierung will Freund die Bürger mit ins Boot holen. So schwebt ihm etwa eine Spendenaktion vor, bei der Bürger einzelne Dachziegel mit ihren Namen erwerben und somit einen Teil der Kosten übernehmen könnten.

Dringenden Handlungsbedarf sieht er beim Tourismus, da dieser die Gemeinde an ihre Grenzen bringe. Allerdings müsse man dabei die unterschiedlichen Interessen beachten. Die größten Handlungsmöglichkeiten sieht Freund bei der Zweitwohnsitzsteuer: "Da haben wir noch Luft nach oben."

In Sachen Fahrradweg spricht er sich für die seenahe Lösung aus und spekuliert hierbei vor allem auf Fördergelder vom Bund.

Heike Sonntag: Die Rechnerin

Heike Sonntag ist bereit für das Amt der Bürgermeisterin. Als Kämmerin in Meersburg kenne sie sich in der Verwaltung aus. "Die Bandbreite wird größer, der Blickpunkt verändert sich", schätzt sie die mögliche neue Aufgabe ein. Und dennoch: "Es gibt aber viele Projekte, wo es aufs Geld ankommt." So etwa bei der Kirchturmsanierung, bei der sie keinen großen Handlungsspielraum sieht. Sie stehe hinter dem Vertrag. "Es ist Aufgabe der Allgemeinheit, die Kosten zu übernehmen."

Auch in Sachen Parkplätze schaut Sonntag auf die Finanzen. Demnach wäre die günstigste Lösung ein weiterer Flächenparkplatz. Allerdings müsse man dann damit rechnen, dass noch mehr Tagestouristen kämen und der Verkehr ansteige. Dabei seien die Zeichen, das Verkehrsproblem zu lösen, also ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen zu erwirken, derzeit "so gut wie nie".

Im Gegensatz zu Gortat und Freund, die bei der Gewerbeflächenentwicklung gegenfalls die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten rückgängig machen wollen, will sie an diesen festhalten. Schließlich mache die Natur den Charme Sipplingens aus und wäre für den Tourismus enorm wichtig. Die einzige Möglichkeit sieht sie in interkommunalen Gewerbegieten, etwa gemeinsam mit Owingen und Ludwigshafen.

Um Wohnraum zu schaffen, möchte Sonntag bestehende Gebäude umnutzen. "Es gibt viele große Wohnhäuser, in denen früher zehn Personen, heute aber nur noch zwei Menschen leben."

Stefan Metzger: Der Diplomat

Stefan Metzger sieht sich als Vermittler. Ihm gehe es darum, Gruppen zusammenzubringen, um die optimale Lösung für das jeweilige Problem zu finden. So etwa bei der Frage nach einem Fahrradweg und dessen Positionierung. Man müsse erst alle Seiten hören, so der Steuerfachwirt, der auch bei anderen Themen auf diese Taktik setzen möchte. Daher spricht er sich auch gegen allzu starke Brüche aus. In Sachen Verkehrsbelastung gehe es hauptsächlich darum, den Schwerlastverkehr aus Sipplingen rauszubekommen. Normale Autofahrer seien bis zu einem gewissen Maß durchaus in Ordnung.

Auch in Sachen Wohnungsbau müsse man "mit äußerstem Fingerspitzengefühl" vorgehen, so Metzger. Zwar gebe es generell den Wunsch, mehr Wohnungen im Ort anbieten zu können, aus persönlichen Gesprächen habe er jedoch erfahren, dass viele keine großen baulichen Veränderungen wünschen. "Man sollte den Charakter Sipplingens nicht allzu sehr verändern." Auch könne man nicht komplett verhindern, dass es weiter viele Zweitwohnungen in Sipplinegn gebe. Man müsse verstehen, dass auch Württemberger, "so unsympathisch sie auch sein mögen", in einer schönen Gegend wohnen möchten.

Als einziger der Kandidaten konnte er zwei Beispiele nennen, wie er das Sipplinger Kulturleben bereichern möchte – auch wenn sein Vorschlag für eine Karaokebar für einige Lacher sorgte.