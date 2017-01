Sipplingen Rathaus und Kirchturm stehen dieses Jahr im Mittelpunkt

Zum letzten Mal blickt Sipplingens Bürgermeister Anselm Neher auf das vergangenen Jahr zurück. Die Innenentwicklung der Gemeinde ist dabei das große Thema. In diesem Jahr soll das Hafenmeistergebäude gebaut werden.

Blickt Bürgermeister Anselm Neher auf das Jahr 2016 zurück, dann ist er zufrieden mit dem, was in der Gemeinde Sipplingen geleistet worden ist. Man habe sehr viel erreicht, die Grundsteine für eine erfolgreiche Fortsetzung seien gelegt. Wichtigste Vorhaben sind nach Darstellung des Verwaltungschefs die Sanierung des Rathauses, der Bau des Hafenmeistergebäudes im Hafen West und der weitere Ausbau der Infrastruktur.

Neher freut sich, dass die vor zehn Jahren begonnenen Arbeiten zur Umgestaltung des Uferbereichs in diesem Jahr mit dem Bau des Hafenmeistergebäudes abgeschlossen werden. Die Kosten werden ihm zufolge auf die Hafenlieger nach Berechnungen der Verwaltung umgelegt. „Dann ist der Hafen auch soweit komplett fertig", sagt Neher. Er macht in dem Zusammenhang auf die bereits erfolgte Hafenerweiterung um 28 neue Liegeplätze aufmerksam. "Das schlägt finanziell jetzt sehr gut zu Buche." Der Hafen sei ein öffentliches Vermögen, mit dem man so umgehen müsse, dass man es verantworten könne. "Hier gilt: Von nichts kommt nichts. Der Hafen ist eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde", sagt der Bürgermeister. Auf der einen Seite müsse man verträgliche Preise und Bedingungen habe, auf der anderen Seite müsse man entsprechende Erträge erziele, wie die Gemeindeverordnung vorschreibe.

Die Jahresrechnung 2015 habe gezeigt, dass man sehr gute Ergebnisse erreicht habe, sagt Neher. So konnte mit 1,22 Millionen Euro eine wesentlich höhere Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt als geplant erwirtschaftet und damit in Investitionen in der Gemeinde gesteckt werden. Aus diesem Grund könne man es sich "wirklich leisten", das Rathaus umzubauen und die Innenentwicklung auf Vordermann zu bringen. Neher: "Es war immer meine Absicht, dass wir den Uferbereich abschließen, aber dann konsequent an die Innenentwicklung gehen." Diese habe mit der Installation der Abwasserbeseitigungsanlage auf dem Rathausplatz begonnen.

Sipplinger Höhepunkte im vergangenen Jahr Im Jahr 2016 wurde in Sipplingen vieles angepackt. Die wichtigsten Vorhaben zusammengefasst:

Jetzt sieht der Bürgermeister den Umbau des 1669 erstellten Rathauses in der Prioritätenliste ganz vorne. Man sei mit den Arbeiten eigentlich schon mittendrin, obwohl man noch nichts sehe. "Das wird sicherlich eine große Anstrengung für die Gemeinde", sagt Neher in Bezug auf die Finanzierung und weist darauf hin, dass das Rathaus auf Eigeninitiative der Gemeinde gebaut worden sei, als gerade einmal 500 Einwohner gezählt wurden; seit dieser Zeit habe es immer wieder neue Aufgaben erfüllt. "Es war jetzt an der Zeit für eine Grundsanierung", sagt Neher.

In Bezug auf die Innenentwicklung, die dank des Landessanierungsprogrammes ermöglicht werde, legt der Rathauschef großen Wert auf die Wiederherstellung des Rathausplatzes. "Und wir haben die große Aufgabe für ein Mehrgenerationenhaus." Ob dieses in der Ortsmitte oder an anderer Stelle wie beispielsweise im Bereich der bisherigen Turn- und Festhalle entstehen könne, müsse gemeinsam in einem Bürgerdialog erarbeitet werden. In diesen Aufgabenbereich falle auch das neue Gewerbegebiet östlich vom neuen Sportplatz. Es gelte zu prüfen, ob man dort nicht auf lange Sicht hin eine neue Halle errichten könne. Neher: "Hier müssen die Argumente genau abgewogen werden. Das gibt eine zentrale Zukunftsaufgabe." Der Rathauschef spricht in dem Kontext die Behandlung der Bebauungspläne der Gemeinde an. "Wie gehen wir damit um? Machen wir eine Innenverdichtung; wie sieht eine verträgliche Innenverdichtung aus?" Das ganze Ortsbild dürfe dabei aber nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sagt er, die guten Wohlagen und die Aussichtspunkte zum Bodensee als Beispiel angebend.

Neher führt im Weiteren die Fertigstellung einiger Straßen wie der "Breitenweingarten" oder "Im Häslerain" an; im Frühjahr komme der „Hauberg“ an die Reihe. „Das sind schrittweise Umsetzungen der Innenentwicklungen, soweit es finanziell möglich ist.“ Der Rathauschef mahnt aber, dass diese Entwicklung stark eingebremst werden könne infolge des nicht vorhersehbaren Unterhaltungsaufwandes für den Turm der katholischen Pfarrkirche St. Martin und St. Georg. Neher: "Das wird ein eigenes Thema werden."

Zurzeit verhandelt man ihm zufolge diesbezüglich mit dem erzbischöflichen Ordinariat Freiburg, dem erzbischöflichen Bauamt Konstanz und der Verwaltungsstelle in Stockach. „Wie wir uns hier einigen können, werden die Gespräche bringen. Es ist einfach eine Notwendigkeit, dass wir Klarheit haben über die Position der Gemeinde. Das sind wir unseren Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Denn es geht nicht nur um ein paar 100 000 Euro, sondern es geht um wesentlich mehr – und das kann die Gemeindekasse kaum leisten. Da brauchen wir mit Sicherheit die Bevölkerung dazu – es muss einen Spendenaufruf geben“, erläutert Neher.

Rückblickend erwähnt der Bürgermeister die "gelungenen" Feste der Gemeinde. "In der Gemeinde weiß man zu arbeiten, aber auch die Feste gut zu feiern", sagt Neher. Als kommunalpolitischen Höhepunkt bezeichnet der Verwaltungschef den Bürgerdialog Zukunftswerkstatt, in dessen Rahmen sich Bürgerinnen und Bürger ausführlich damit beschäftigt hatten, wie sich die Gemeinde Sipplingen weiterentwickeln könnte und welche Handlungsfelder die Einwohner bewegen. "Dessen Ergebnisse muss man jetzt aufgreifen und weiterentwickeln", so Neher. Entspannt sieht der 64-Jährige dem Ende seiner 16-jährigen Amtszeit am 6. Juni dieses Jahres entgegen. Ihm habe die Arbeit zu jeder Zeit Spaß gemacht und er sei mit jedem gut ausgekommen. Auch dass sich auf die Ausschreibung vom 16. Dezember des Vorjahres noch niemand gemeldet habe, gewinnt er ein Lächeln ab. "Dann müsste ich im Ernstfall noch ein bisschen weitermachen."